Как заварить кофе в чашке за 5 минут — не хуже, чем в турке, но следить не надо: для офиса самое то

Чашка кофе после пробуждения для многих людей - самый простой способ "включиться в день". В утренней суете не всегда есть возможность сварить напиток "как положено". Умные хозяйки знают, как заварить кофе в чашке, чтобы не уступал по вкусу приготовленному в турке. Но нужно учесть несколько ключевых моментов, указывает блогер, автор канала "В саду у Валентинки".

Какой кофе варят в чашке

Для заваривания в чашке выбирают средний помол. Слишком тонкий даст горечь и взвесь, крупный — не раскроет вкус полностью.

Пропорции зависят от личных предпочтений. Ориентироваться можно на такие параметры: 2 чайные ложки кофе без горки на 150 мл воды.

Как выбрать правильную чашку

На вкус влияет форма чашки. В широкой и низкой вода быстро остывает сверху, и кофе не успевает настояться. Лучше выбирать кружку с узким дном и высокими стенками. Но это не повод покупать специальную посуду. Можно приноровиться: для высокой и узкой чашки достаточно заваривать напиток 2 минуты. В широкой и невысокой — 4 минуты.

Температура воды

Оптимальная температура воды — 92–95C. Кипяток «переваривает» кофе. Для нужного градуса достаточно выключить огонь, дать кипятку успокоиться и через полминуты быстро заливать. Чем больше пузырьков на поверхности чашки, тем вкуснее и ароматнее получится напиток. Накрывать чашку на время заваривания не нужно. После этого останется перемешать напиток.



Если вы пьёте кофе с сахаром, кладите его после перемешивания. Сахар, добавленный в начале, резко снижает температуру воды и мешает правильной экстракции. Молоко или сливки также добавляют после того как напиток заварится. Сливки дают сладковатый привкус, молоко - более нейтральный.

Если заваривать кофе по рекомендациям кофеманов, то даже в обычной чашке можно получить ароматный и насыщенный напиток - с таким утверждением согласились и некоторые комментаторы.

"Мне нравится заваривать в кружке, так сохраняется аромат. Знакомые, которые пробовали такой кофе, не могли поверить, что он был заварен в кружке, теперь сами так делают. Беру очень мелкий помол. Но завариваю кипятком, в турке ведь доходит до кипения".

Другие же отметили, что вкус кофе не зависит от правил его приготовления.

"Качество (вкус) вашего кофе зависит лишь от его количества и типа/качества (помол, обжарка, состав) вашего кофе! Просто залить чашку кипятком, прикрыть блюдцем минут на 5 и пейте с удовольствием!"

