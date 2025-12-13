Городовой / Город / До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно

Опубликовано: 13 декабря 2025 14:30
До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно
До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Изменения затронут получателей выплат, пользующихся банковскими картами.

Некоторые российские пенсионеры смогут получить свои выплаты раньше обычного – ближе к концу декабря. Это касается тех граждан, которым пенсия перечисляется на банковские карты в первые дни января.

Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передаёт Life.ru.

Он сообщил:

Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря.
Речь идёт о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты, а это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул.

Таким образом, выплата будет осуществлена сразу за весь период продолжительных праздничных дней, чтобы граждане могли получить средства до наступления Нового года.

Эта мера затронет основную группу получателей пенсий, использующих банковские переводы. Получающие деньги по иным каналам изменений в графике, вероятнее всего, не увидят.

Ранее сообщалось, что с 1 января страховые пенсии по возрасту повысятся на 7,6%. Пересчёт автоматически затронет всех пенсионеров, получающих такие выплаты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью