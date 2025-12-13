До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно

Некоторые российские пенсионеры смогут получить свои выплаты раньше обычного – ближе к концу декабря. Это касается тех граждан, которым пенсия перечисляется на банковские карты в первые дни января.
Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передаёт Life.ru.
Он сообщил:
Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря.
Речь идёт о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты, а это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул.
Таким образом, выплата будет осуществлена сразу за весь период продолжительных праздничных дней, чтобы граждане могли получить средства до наступления Нового года.
Эта мера затронет основную группу получателей пенсий, использующих банковские переводы. Получающие деньги по иным каналам изменений в графике, вероятнее всего, не увидят.
Ранее сообщалось, что с 1 января страховые пенсии по возрасту повысятся на 7,6%. Пересчёт автоматически затронет всех пенсионеров, получающих такие выплаты.