Городовой / Город / До последней кляксы: ГАТИ раскрыла точное число граффити на стенах петербургских домов в 2025 году
Опубликовано: 6 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Санкт-Петербурге автоматизированная система выявила более 2,4 тысячи случаев нарушений благоустройства в 2025 году.

В течение 2025 года система искусственного интеллекта «Городовой» обнаружила в Санкт-Петербурге почти 2,5 тысячи случаев нанесения нелегальных надписей и других нарушений на городских объектах.

Общий размер административных санкций по этим случаям превысил 170 миллионов рублей. Как уточнили в ГАТИ, по итогам года было зафиксировано более 2,4 тысячи эпизодов, связанных с повреждением зданий и других отклонений от требований городского благоустройства.

Комплексы «Городовой» начали работу в 2023 году и занимаются оценкой состояния зданий, выявляя посторонние надписи, наличие устройств на фасадах нежилых строений, а также иные нарушения городской среды.

Автоматизированная система также распознаёт несанкционированные торговые сооружения, распространение вредных растений и другие отклонения.

Всего нейросеть за год смогла выявить 140 тысяч возможных нарушений для последующей проверки специалистами.

Наибольшее число выявленных повреждений и граффити зафиксировано в Невском (387 случаев), Фрунзенском (289) и Красногвардейском (254 факта) районах.

Финансовые санкции распределились по всем районам Петербурга, но именно эти муниципалитеты оказались на первом месте по числу административных дел.

Автор:
Юлия Аликова
Город
