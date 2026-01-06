До последней кляксы: ГАТИ раскрыла точное число граффити на стенах петербургских домов в 2025 году

В течение 2025 года система искусственного интеллекта «Городовой» обнаружила в Санкт-Петербурге почти 2,5 тысячи случаев нанесения нелегальных надписей и других нарушений на городских объектах.
Общий размер административных санкций по этим случаям превысил 170 миллионов рублей. Как уточнили в ГАТИ, по итогам года было зафиксировано более 2,4 тысячи эпизодов, связанных с повреждением зданий и других отклонений от требований городского благоустройства.
Комплексы «Городовой» начали работу в 2023 году и занимаются оценкой состояния зданий, выявляя посторонние надписи, наличие устройств на фасадах нежилых строений, а также иные нарушения городской среды.
Автоматизированная система также распознаёт несанкционированные торговые сооружения, распространение вредных растений и другие отклонения.
Всего нейросеть за год смогла выявить 140 тысяч возможных нарушений для последующей проверки специалистами.
Наибольшее число выявленных повреждений и граффити зафиксировано в Невском (387 случаев), Фрунзенском (289) и Красногвардейском (254 факта) районах.
Финансовые санкции распределились по всем районам Петербурга, но именно эти муниципалитеты оказались на первом месте по числу административных дел.
