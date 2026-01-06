До последней кляксы: ГАТИ раскрыла точное число граффити на стенах петербургских домов в 2025 году

Новости по теме

Не инспектор и не дворник: нейросеть уже нашла свыше тысячи граффити на фасадах Петербурга с начала 2025‑го

Перейти

Решает уже не инспектор: нейросеть разом выписала 70 штрафов за граффити на фасадах в Петербурге

Перейти

Как выбрать место жительства в Санкт-Петербурге: гид по районам для переезжающих

Перейти

Где в Петербурге дышится легче: какие районы Санкт-Петербурга самые чистые

Перейти

На одном из перекрестков в центре Санкт-Петербурга появилась камера контроля нарушения: лихачить теперь невозможно

Перейти