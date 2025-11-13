До старта осталось немного: когда жители Ленобласти опробуют новый поезд до Ивангорода

В Ленинградской области был представлен новый поезд с гибридной силовой установкой, который вскоре будет курсировать в направлении Ивангорода.
Михаил Присяжнюк, возглавляющий комитет по транспорту, подчеркнул, что данная модель отличается особыми возможностями и способна конкурировать с современными автобусами.
Особенностью этого состава является его способность двигаться как по электрифицированным, так и по маршрутам без контактной сети.
Машина оснащена дизель-электрическим двигателем и получила обозначение ДП2Д. Планируется, что в 2026 году она начнёт перевозить пассажиров по маршруту от Петербурга до Кингисеппа и далее в Ивангород.
Шестивагонный поезд вмещает 636 человек и замени трёхвагонный состав, который используется на линии сейчас. Новинка призвана повысить комфорт и вместимость для пассажиров данного направления.
Власти рассчитывают, что гибридная техника улучшит сообщение в регионе с учётом особенностей инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что открытие движения поездов между Петербургом и Колпино произойдёт после ввода в эксплуатацию скоростной магистрали, соединяющей Санкт-Петербург и Москву.