Варись, но не слипайся: японцы готовят рассыпчатый рис, повторяем популярный лайфхак

Приготовить идеальный рассыпчатый рис, а не липкую кашу или жёсткие зёрна, под силу каждому. Всё дело в соблюдении трёх ключевых правил, которые часто игнорируют даже опытные хозяйки.

Тщательная подготовка

Перед варкой рис нужно не просто сполоснуть, а тщательно промывать в холодной воде до тех пор, пока она не станет полностью прозрачной. Это удалит излишки крахмала с поверхности зёрен.

Идеальный вариант — замочить промытую крупу в холодной воде на 20–30 минут. После этого рис станет более рассыпчатым и будет готовиться равномернее.

Правильный процесс варки

После того как вы засыпали рис в кипящую подсоленную воду (в пропорции 1:2 для длиннозерного), один раз аккуратно перемешайте его ложкой, чтобы зёрна не прилипли ко дну.

Затем плотно закройте кастрюлю крышкой и убавьте огонь до минимума. Ни в коем случае не поднимайте крышку и не перемешивайте рис во время варки — это нарушит температурный режим и спровоцирует выделение крахмала.

Заключительный этап

Готовьте рис под крышкой около 15–20 минут (время зависит от сорта), пока вся вода не впитается. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте рису «дойти» ещё 10 минут, не открывая крышку. Только после этого его можно аккуратно взрыхлить вилком и подавать. Такой способ гарантирует, что каждое зёрнышко останется целым и упругим.