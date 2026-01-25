Городовой / Город / Начислили в квитанции космическую сумму? Эксперты раскрыли, как не платить лишнего и где кроется подвох
Начислили в квитанции космическую сумму? Эксперты раскрыли, как не платить лишнего и где кроется подвох

Опубликовано: 25 января 2026 10:24
Когда в платёжных документах появляются непривычно большие суммы, специалисты советуют внимательно разобраться в причинах. Юлия Федорова, глава компании «Терра», пояснила, что такие ситуации нередко возникают из-за ошибок в технических системах, неправильных цифр при передаче информации или сбоев в расчетах.

В первую очередь рекомендуется внимательно просмотреть саму квитанцию: изучить начисления, сравнить их с теми, что были в предыдущие месяцы, а также проверить объёмы потребления и тарифные ставки. Особое внимание требуется уделить возможным корректировкам, которые могли появиться в расчетах.

Нередко проблемы возникают из-за неточностей в базовых данных или неверного ввода показаний счётчиков. Следует проверить и то, как давно проводилась проверка приборов учёта.

Если обнаружилось расхождение между фактическими и указанными в платёжке цифрами, стоит обратиться в управляющую организацию или ресурсоснабжающую компанию, приложив фотографии счётчиков. В этом случае компания должна пересчитать оплату на основании новых данных.

В случаях, когда приборов учёта нет, расчёты осуществляются по стандартным нормативам. Жильцам нужно проверить не только актуальность используемого норматива, но и стоимость тарифа, а также сведения о количестве зарегистрированных жильцов и наличии надбавок.

При необходимости можно обратиться за помощью в жилищную инспекцию либо к специалистам по защите прав потребителей, а если спор не удаётся решить мирно — отстаивать свои интересы в суде. Пока вопрос не урегулирован, рекомендуется платить ту часть платежа, которая не вызывает сомнений, чтобы избежать образования долга.

Автор:
Юлия Аликова
