Добавили в мешанку - надои упали: какие фрукты-овощи козам дают поштучно, какие - строго нельзя

Плоды с огорода могут уменьшить надои

Фермеры часто используют остатки овощей и фруктов для кормления коз — это и полезно, и экономично. Но важно знать меру и избегать ошибок, которые могут снизить продуктивность животных. Сколько яблок допускается давать домашним козам и какие продукты опасны, поясняет ИА Krasnodarmedia со ссылкой на животновода.

Сколько яблок можно давать козам

Козы очень любят яблоки. Во фруктах содержатся витамины, микроэлементы и пектины, но даже полезное в большом количестве может пойти во вред. В сутки можно давать козам не более 1–2 кг яблок. Угощения делят на 2-4 части и дают только после грубых кормов, не добавляя в мешанки. Категорически нельзя скармливать животным подгнившие фрукты — это чревато проблемами с ЖКТ у коз. Давать можно только сладкие сорта яблок, кислые могут спровоцировать воспаление мочевыделительной системы.

Какие овощи и фрукты не стоит давать

Животновод объясняет: козы с удовольствием едят почти все фрукты и овощи, которые растут на садовом участке. Но нельзя давать им в больших количествах кабачки, грушу, тыкву. Эти плоды ускоряют пищеварение: корм проходит быстрее, усваивается хуже. Животное начинает есть больше, расход корма увеличивается, а надои при этом падают.

Что лучше вводить в корм весной

Животноводы рекомендуют после зимы вводить свежие овощи и фрукты постепенно, небольшими порциями, внимательно наблюдая за реакцией животных. Особенно полезны в этот период корнеплоды (морковь, свёкла) и качественное сено, которые помогают поддерживать стабильную лактацию. Главное правило — разнообразие и умеренность, тогда и надои останутся высокими, и животные будут здоровы.

