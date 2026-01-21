Городовой / Полезное / Смешиваем копеечный ароматизатор: по силам убить вонь даже в общественном туалете (за 5 минут)
Смешиваем копеечный ароматизатор: по силам убить вонь даже в общественном туалете (за 5 минут)

Опубликовано: 21 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
освежитель воздуха
Фото: Городовой.ру

Неприятный запах и известковые разводы в туалете могут испортить впечатление даже от самой чистой квартиры. Необязательно тратиться на химические освежители и гели. Справиться с этой двойной проблемой поможет простое средство, которое можно сделать за минуту из того, что есть в каждом доме.

Вам понадобятся всего два ингредиента: обычный стиральный порошок (достаточно 30 граммов, подойдёт самый недорогой) и зубная паста (примерно чайная ложка). Смешайте их в мисочке до образования густой, пластичной массы. Скатайте из неё плотный шарик-«бомбочку».

Теперь просто бросьте этот самодельный чистящий шарик в унитаз. Оставьте его там примерно на пять минут. За это время активные компоненты порошка и пасты начнут растворять органические загрязнения и известковый налёт на стенках. Затем тщательно пройдитесь по всей внутренней поверхности ёршиком и смойте воду. Вы сразу заметите результат: чаша станет заметно чище, а стойкий неприятный запах исчезнет, уступив место лёгкому свежему аромату.

Этот лайфхак не только экономит бюджет, но и безопасен для септика, в отличие от некоторых агрессивных химических средств. Используйте его для регулярного поддержания чистоты и свежести.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
