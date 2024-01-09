Домочадцы будут в восторге от таких пельменей: вкуснее, чем просто отварить или пожарить

Чаще всего пельмени просто отваривают или жарят. Но из них можно сделать более сытное и интересное блюдо. Попробуйте приготовить для своих домашних запеканку.

Вам понадобятся:

пельмени — 800 г,

лук — 3 шт.,

яйца — 4 шт.,

сыр — 100 г,

зеленый лук — 1 пучок,

специи и майонез — по вкусу.

Предварительно подержите пельмени при комнатной температуре в течение пяти минут. Затем присыпьте стол мукой, выложите сверху пельмени и оставьте их еще на 10 минут.

За это время лук нарежьте кубиками и обжарьте до румяности. Затем смажьте форму маслом, выложите в нее пельмени и приправьте специями. Сверху добавьте жареный лук.

В миске взбейте яйца вместе с майонезом. Залейте пельмени этой смесью и присыпьте тертым сыром. Выпекайте блюдо при 200°C около 40 минут, советует портал «Еда.ру».

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