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Домочадцы будут в восторге от таких пельменей: вкуснее, чем просто отварить или пожарить

Домочадцы будут в восторге от таких пельменей: вкуснее, чем просто отварить или пожарить
Рецепт сытного ужина из обычных пельменей

Побалуйте близких сытным блюдом.

Чаще всего пельмени просто отваривают или жарят. Но из них можно сделать более сытное и интересное блюдо. Попробуйте приготовить для своих домашних запеканку.

Вам понадобятся:

  • пельмени — 800 г,
  • лук — 3 шт.,
  • яйца — 4 шт.,
  • сыр — 100 г,
  • зеленый лук — 1 пучок,
  • специи и майонез — по вкусу.

Предварительно подержите пельмени при комнатной температуре в течение пяти минут. Затем присыпьте стол мукой, выложите сверху пельмени и оставьте их еще на 10 минут.

За это время лук нарежьте кубиками и обжарьте до румяности. Затем смажьте форму маслом, выложите в нее пельмени и приправьте специями. Сверху добавьте жареный лук.

В миске взбейте яйца вместе с майонезом. Залейте пельмени этой смесью и присыпьте тертым сыром. Выпекайте блюдо при 200°C около 40 минут, советует портал «Еда.ру».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания
9 января 2024 09:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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