Петербуржцам рассказали, в каких российских городах дешевле всего лечить зубы

Лечить зубы в Петербурге — удовольствие не из дешевых, почти как в Москве. Цены кусаются: лечение кариеса — от 5500 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 48 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов — от 43 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 9900 рублей.

Поэтому среди петербуржцев набирает популярность так называемый «зубной» туризм. Жители Северной столицы отправляются к стоматологам в другие города, где цены значительно ниже. Куда же стоит поехать за здоровой и красивой улыбкой?

Краснодарский край: ловите момент!

Пока не наступил пик туристического сезона — это отличная возможность недорого вылечить зубы. В Краснодаре выгоднее всего ставить импланты или проводить комплексное лечение. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 3500 рублей, имплантация — от 37 500, отбеливание — от 8500 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7500.

Минск: в 2 раза дешевле, чем в Москве.

Белорусская столица сегодня предлагает ценник, который может быть в 2–3 раза ниже московского. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 26 000 рублей, отбеливание — от 6000, установка брекетов на одну челюсть — от 18 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 3500.

Тула: город мастеров улыбок.

В прошлом году Тула вошла в тройку самых привлекательных российских городов для недорогого «зубного» туризма. Выгоднее всего здесь лечить кариес и устанавливать импланты. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 2000 рублей, имплантация — от 40 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 25 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей.

Волгоград: выгодное лечение на Волге.

Волгоград также вошел в список самых выгодных направлений для «зубного» туризма. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 45 000 рублей, отбеливание — от 8000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 30 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 5000.

Тверь: знания и опыт.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Тверь славится своими специалистами, особенно выделяется стоматологическая кафедра Тверского государственного медицинского университета. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 36 000, отбеливание — от 10 000, установка брекетов на одну челюсть — от 32 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7000.

Рязань: стоматологический all inclusive.

Рязань — самое популярное направление «зубного» туризма у россиян. Здесь предлагают целые туры, включающие питание, проживание и экскурсии. Стоимость такого тура на один день с двумя посещениями врача — от 800 рублей, в зависимости от проблемы. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 35 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей.

Цены актуальны на момент публикации статьи.

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