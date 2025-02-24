Городовой / Общество / Петербуржцам рассказали, в каких российских городах дешевле всего лечить зубы
Эксклюзив
Последние новости
Мосты-призраки Петербурга: сможете ли вы узнать их по легендам?
В Петербурге автошколы будут учить по-новому: что пропишут в новом регламенте МВД Общество
Эти штрафы незаконны — можете не платить: как обманывают петербуржцев хитрые коммунальщики Общество
Безвозмездная «помощь» на миллионы: новая мошенническая схема уже работает в Петербурге Общество
Законный выходной отменили: петербуржцам напомнили, почему они будут работать 10 марта Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Автотранспорт Транспорт Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Петербуржцам рассказали, в каких российских городах дешевле всего лечить зубы

24 февраля 2025 20:02
Врачи лечат зубы пациента
Петербуржцам рассказали, в каких российских городах дешевле всего лечить зубы
globallookpressElena Sikorskaya

Даже с учетом проезда экономия выходит существенная.

Лечить зубы в Петербурге — удовольствие не из дешевых, почти как в Москве. Цены кусаются: лечение кариеса — от 5500 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 48 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов — от 43 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 9900 рублей.

Поэтому среди петербуржцев набирает популярность так называемый «зубной» туризм. Жители Северной столицы отправляются к стоматологам в другие города, где цены значительно ниже. Куда же стоит поехать за здоровой и красивой улыбкой?

Краснодарский край: ловите момент!

Пока не наступил пик туристического сезона — это отличная возможность недорого вылечить зубы. В Краснодаре выгоднее всего ставить импланты или проводить комплексное лечение. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 3500 рублей, имплантация — от 37 500, отбеливание — от 8500 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7500.

Минск: в 2 раза дешевле, чем в Москве.

Белорусская столица сегодня предлагает ценник, который может быть в 2–3 раза ниже московского. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 26 000 рублей, отбеливание — от 6000, установка брекетов на одну челюсть — от 18 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 3500.

Тула: город мастеров улыбок.

В прошлом году Тула вошла в тройку самых привлекательных российских городов для недорогого «зубного» туризма. Выгоднее всего здесь лечить кариес и устанавливать импланты. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 2000 рублей, имплантация — от 40 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 25 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей.

Волгоград: выгодное лечение на Волге.

Волгоград также вошел в список самых выгодных направлений для «зубного» туризма. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 45 000 рублей, отбеливание — от 8000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 30 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 5000.

Тверь: знания и опыт.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Тверь славится своими специалистами, особенно выделяется стоматологическая кафедра Тверского государственного медицинского университета. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 36 000, отбеливание — от 10 000, установка брекетов на одну челюсть — от 32 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7000.

Рязань: стоматологический all inclusive.

Рязань — самое популярное направление «зубного» туризма у россиян. Здесь предлагают целые туры, включающие питание, проживание и экскурсии. Стоимость такого тура на один день с двумя посещениями врача — от 800 рублей, в зависимости от проблемы. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 35 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей.

Цены актуальны на момент публикации статьи.

Читайте также:

Как сэкономить на путешествиях в майские праздники

Куда поехать на майские праздники петербуржцам

В экскурсионные автобусы по приезде в Петербург не садитесь: 5 этих маршрутов насыщеннее, а стоят дешевле

Новости по теме
Не на 7 холмах, как Москва, но и в Петербурге свои высоты имеются: невидимые «горы» города на Неве Не на 7 холмах, как Москва, но и в Петербурге свои высоты имеются: невидимые «горы» города на Неве 23 февраля 2025 18:03
«Москва — кладовая»: Гоголь на примере магазинов объяснял, чем Петербург превосходит столицу «Москва — кладовая»: Гоголь на примере магазинов объяснял, чем Петербург превосходит столицу 22 февраля 2025 18:01
Наливают пиво, дают шоколадки: вместо «Сапсана» из Петербурга в Москву теперь колесит «Аврора» Наливают пиво, дают шоколадки: вместо «Сапсана» из Петербурга в Москву теперь колесит «Аврора» 20 февраля 2025 13:32
Проезд по М-11 Москва – Петербург подорожал: новые тарифы и способы сэкономить Проезд по М-11 Москва – Петербург подорожал: новые тарифы и способы сэкономить 19 февраля 2025 17:03
Ленинградский вокзал станет «порталом» между Петербургом и Москвой: как преобразится здание Ленинградский вокзал станет «порталом» между Петербургом и Москвой: как преобразится здание 19 февраля 2025 16:46
Автор:
Общество ТуризмЗдоровье
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».