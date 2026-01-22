Городовой / Полезное / Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше
Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше

Опубликовано: 22 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
мытье пола
Фото: Городовой.ру

В тёплое время года многие убирают ковры, чтобы в доме стало свежее. Но тогда полы требуют особого внимания — любая пыль или разводы на открытой поверхности сразу бросаются в глаза. Чтобы добиться идеального блеска без следов, можно использовать простые домашние средства на основе соли и горчицы.

Средство с горчицей и содой

Этот состав отлично справляется даже с жирным налётом на кухонном линолеуме. В ведро тёплой воды добавьте одну столовую ложку сухого горчичного порошка и столько же пищевой соды.

Тщательно размешайте до полного растворения. Помойте полы как обычно, хорошо отжимая тряпку. Горчица обезжиривает поверхность, а сода придаёт сияние.

Средство с солью и шампунем

Для деликатных покрытий или придания дополнительного блеска подойдёт другой рецепт. В том же количестве воды растворите две столовые ложки обычной поваренной соли и одну столовую ложку шампуня (подойдёт самый простой).

Соль работает как мягкий абразив, устраняя мелкие загрязнения, а шампунь создаёт невидимую плёнку, которая отталкивает пыль и добавляет скрипучей чистоты. После мытья таким раствором полы будут сиять.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
