Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше

В тёплое время года многие убирают ковры, чтобы в доме стало свежее. Но тогда полы требуют особого внимания — любая пыль или разводы на открытой поверхности сразу бросаются в глаза. Чтобы добиться идеального блеска без следов, можно использовать простые домашние средства на основе соли и горчицы.
Средство с горчицей и содой
Этот состав отлично справляется даже с жирным налётом на кухонном линолеуме. В ведро тёплой воды добавьте одну столовую ложку сухого горчичного порошка и столько же пищевой соды.
Тщательно размешайте до полного растворения. Помойте полы как обычно, хорошо отжимая тряпку. Горчица обезжиривает поверхность, а сода придаёт сияние.
Средство с солью и шампунем
Для деликатных покрытий или придания дополнительного блеска подойдёт другой рецепт. В том же количестве воды растворите две столовые ложки обычной поваренной соли и одну столовую ложку шампуня (подойдёт самый простой).
Соль работает как мягкий абразив, устраняя мелкие загрязнения, а шампунь создаёт невидимую плёнку, которая отталкивает пыль и добавляет скрипучей чистоты. После мытья таким раствором полы будут сиять.