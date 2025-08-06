Дороже, но без химии и вкуснее: где лучше покупать арбузы в Петербурге

В Петербурге стартовый сезон легальной продажи арбузов и дынь. В этом году в городе озвучено 57 официальных точек в городе, где можно купить бахчевые А что с ценами?
Где искать арбузы и динамики?
Легальные торговые точки расположены исключительно в спальных районах Петербурга, а вот в самом центре их практически нет.
Почему цены выше, чем в магазине?
Цены на легальных развалах заметно выше магазинных — арбузы стоят от 60 до 75 рублей за килограмм, «дыни» — от 110 до 130 рублей.
В супермаркетах можно найти арбузы в среднем за 25-50 рублей, пишет КП-Петербург. Продавцы на свалах уверяют, что их продукция лучше, потому что выращена без химии, а значит вкуснее.