Дроны над Петербургом: Комитет по экологии развеял слухи о «закрытом небе»

Опубликовано: 31 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Горожан призвали не беспокоиться.

31 марта над Митрофаньевским шоссе в Санкт-Петербурге, на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов, провели запуск гражданских дронов.

Жителей попросили не волноваться: это плановое экологическое обследование, организованное Комитетом по природопользованию, о чем сообщили в его пресс-службе.

Цель — обнаружить нарушения природоохранного законодательства в ходе регионального государственного контроля.

Используются только гражданские беспилотники, причин для тревоги нет, уточнили в ведомстве.

Любопытные петербуржцы спросили, как это возможно при «закрытом небе» и запрете на полеты дронов до конца 2026 года.

В Комитете по природопользованию объяснили: ограничения не касаются органов исполнительной власти при исполнении ими служебных обязанностей.

Юлия Аликова
