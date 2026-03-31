Дроны над Петербургом: Комитет по экологии развеял слухи о «закрытом небе»

31 марта над Митрофаньевским шоссе в Санкт-Петербурге, на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов, провели запуск гражданских дронов.
Жителей попросили не волноваться: это плановое экологическое обследование, организованное Комитетом по природопользованию, о чем сообщили в его пресс-службе.
Цель — обнаружить нарушения природоохранного законодательства в ходе регионального государственного контроля.
Используются только гражданские беспилотники, причин для тревоги нет, уточнили в ведомстве.
Любопытные петербуржцы спросили, как это возможно при «закрытом небе» и запрете на полеты дронов до конца 2026 года.
В Комитете по природопользованию объяснили: ограничения не касаются органов исполнительной власти при исполнении ими служебных обязанностей.