Дрозденко приоткрыл карты «мусорной» реформы: как её проведут в Ленобласти и что это значит для жителей

К 2027 году в Ленинградской области планируется завершить реформу по обращению с отходами. Как сообщил руководитель региона Александр Дрозденко, область рассчитывает довести уровень обработки мусора до 100 процентов к концу этого периода.
Власти поочерёдно останавливают работу старых площадок для хранения мусора. Уже закрыты объекты «Самарка» и «ЭкоПлант», а работа полигона «Новый Свет—Эко» завершится с начала 2026 года.
Для ликвидации незаконных свалок приобретён трал, который позволяет экополицейским эвакуировать транспорт нарушителей на специализированные стоянки. Региональный оператор обновляет автопарк, закупая свыше двух десятков новых машин, включая мусороуборочную технику и многофункциональные перевозчики.
В 2026 году появится не менее 204 новых площадок для контейнеров, а ещё 221 будут модернизированы. Также развивается система приёма текстиля для повторного использования: по словам главы региона, сейчас уже функционирует свыше 200 пунктов.
Дрозденко подчеркнул:
«Так формируем новую культуру потребления».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на работы по устранению мусора в ближайшее время выделят примерно 6,5 миллиарда рублей.