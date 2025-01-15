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Улица Зодчего Росси: самая пропорциональная улица в мире в Петербурге

15 января 2025 13:02
Улица Зодчего Росси
Улица Зодчего Росси: самая пропорциональная улица в мире в Петербурге
globallookpress/ Усманов Замир

Местные не замечают ее совершенства, но на туристов она производит неизгладимое впечатление.

В Санкт-Петербурге, среди многочисленных архитектурных шедевров, выделяется улица Зодчего Росси — единственная в мире улица, полностью соответствующая принципам строгой пропорциональности. Эта уникальная магистраль, расположенная в Центральном районе города, начинается от Александринского театра и ведет к площади Ломоносова.

Улица состоит всего из пяти зданий, объединённых единым фасадом. Благодаря этому создаётся иллюзия, будто на каждой стороне находится одно цельное здание. Ранее улица называлась Театральной — в честь театра, расположенного на ее территории. Строгость архитектурных форм подчёркивает величественность театрального здания, являющегося ее главной доминантой.

Чем уникальна улица Зодчего Росси?

Эта улица — настоящий символ геометрической гармонии. Она была построена в 1834 году под руководством великого архитектора Карла Ивановича Росси, который следовал античным канонам. Высота зданий равна ширине улицы и составляет 22 метра. Длина же улицы превышает их высоту ровно в 10 раз — 220 метров. Такой уровень симметрии не встречается ни в одной другой городской застройке мира.

История названий

Первоначально улица называлась Новой Театральной, а позже — просто Театральной. Только в 1923 году, спустя почти век после завершения строительства, она получила нынешнее название в честь ее создателя — Карла Росси. Это имя стало отражением заслуг великого архитектора, оставившего неизгладимый след в обличии Северной столицы.

Сегодня улица Зодчего Росси — не только историческое наследие, но и символ утонченной архитектурной мысли, которую высоко ценят не только петербуржцы, но и гости города.

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Автор:
Максакова Яна
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