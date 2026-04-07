Душ для комнатных растений: спасение или тихая гибель — ошибка, которую делают все

Полив из душа кажется идеальным решением: быстро, удобно и как в тропиках. Но правда в том, что такой способ может как спасти растение, так и погубить его. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Exotica — энциклопедия домашних растений".
Зачем вообще нужен душ
Этот метод используют, чтобы смыть пыль с листьев, равномерно увлажнить почву, избавиться от вредителей и разбудить растение. Но универсальным его точно не назовёшь.
Кому душ строго запрещён
Некоторые растения такой полив просто не переносят:
— суккуленты и кактусы — вода смывает защитный слой, начинается гниль
— хищные растения — повреждаются ловушки, растение перестаёт питаться
— драцены, юкки, пальмы — вода застаивается, возможна гниль ствола
Кому душ полезен
Настоящие любители такого ухода — тропические растения:
— фикусы
— орхидеи
— монстеры и антуриумы
— хлорофитумы и аспарагусы
Им влажность и тёплый душ только на пользу.
Как поливать правильно
Чтобы не навредить, используйте тёплую воду. Старайтесь не мочить цветы. Прикрывайте грунт, чтобы его не размыло.
