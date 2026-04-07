Душ для комнатных растений: спасение или тихая гибель — ошибка, которую делают все
Душ для комнатных растений: спасение или тихая гибель — ошибка, которую делают все

Опубликовано: 7 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Не всем растениям необходим полив из душа.

Полив из душа кажется идеальным решением: быстро, удобно и как в тропиках. Но правда в том, что такой способ может как спасти растение, так и погубить его. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Exotica — энциклопедия домашних растений".

Зачем вообще нужен душ

Этот метод используют, чтобы смыть пыль с листьев, равномерно увлажнить почву, избавиться от вредителей и разбудить растение. Но универсальным его точно не назовёшь.

Кому душ строго запрещён

Некоторые растения такой полив просто не переносят:

суккуленты и кактусы — вода смывает защитный слой, начинается гниль
хищные растения — повреждаются ловушки, растение перестаёт питаться
драцены, юкки, пальмы — вода застаивается, возможна гниль ствола

Кому душ полезен

Настоящие любители такого ухода — тропические растения:

— фикусы
— орхидеи
— монстеры и антуриумы
— хлорофитумы и аспарагусы

Им влажность и тёплый душ только на пользу.

Как поливать правильно

Чтобы не навредить, используйте тёплую воду. Старайтесь не мочить цветы. Прикрывайте грунт, чтобы его не размыло.

Ранее мы писали о том, какая витаминная добавка необходима для орхидей.

