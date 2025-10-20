Душ, стюард и гардеробная: сколько стоит поездка в бизнес-классе поезда «Аврора» из Петербурга в Москву

Из Москвы до Петербурга и обратно можно добраться не только на «Сапсане», но и на «Авроре».
Одноименный состав уже курсировал по этому маршруту с 1963 по 2010 год, но его заменил «Сапсан». Теперь поезд вновь в строю, он двухэтажный и с улучшенным комфортом.
Пространство и удобства в бизнес-классе
В сети появилось видео, где пассажирка рассказывает о поездке в бизнес-классе. Главное, что бросается в глаза — большое пространство для ног, будет удобно и высокому человеку.
Плюс к этому у каждого кресла есть своя розетка, что всегда удобно для зарядки гаджетов по ходу пути. Поезд идет около пяти часов в одну сторону.
Еще одна фишка — все кресла расположены лицом по направлению движения и отделены друг от друга так, что создается личное пространство без общих подлокотников.
Сервис, который радует
Покупая билет бизнес-класса, вы получаете не просто поездку, а целый пакет удобств. В стоимость входит комплексный обед с несколькими меню, включая вегетарианские варианты.
В поездке вас будет обслуживать стюард — напитки приносят два раза бесплатно, а в специальной косметичке вы найдете маску для сна, набор для чистки зубов, расчёску и средства для ухода за обувью.
В бизнес-классе также доступны тапочки, гардеробная и возможность принять душ — редкость для поездов такого типа.
Время в пути и цена
Полёт по железной дороге на «Авроре» займет около 5,5 часа — чуть дольше, чем самый быстрый Сапсан, но разница минимальна.
Стоимость билета бизнес-класса — 3900 рублей. За эту цену вы получаете улучшенный сервис и комфорт, которые можно сравнить с авиаперелётом.