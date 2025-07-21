Бордюр vs Поребрик: почему москвичи бесят петербуржцев (и наоборот)

Москвич и петербуржец, многолетние друзья, постоянно спорят о том, в каком городе живется лучше, кто культурнее, кто грубее и кто кому на самом деле завидует.

Статья на канале "Вместе по Москве" — не только личный опыт, но и попытка сравнить два главных города России через призму живой дружбы.

Темп жизни: «Москва — это бег, Питер — это шаг»

Первое, на что жалуется петербуржец, приезжая в столицу, — это ритм. В Москве все спешат, даже на эскалаторе.

В Петербурге спокойно пьют кофе даже в час пик. Как говорит петербуржец:

“Мы не медленные. Мы просто живем, а не выживаем”.

И да, по данным НИУ ВШЭ, москвичи в среднем проводят в транспорте почти в два раза больше времени, чем петербуржцы. И стресс испытывают чаще.

Культура общения: прямолинейность против интеллигентности

Петербуржец считает, что москвичи говорят «в лоб», без реверансов.

В Петербурге часто говорят намеками, сдержанно.

“Например, если кто-то не хочет идти на встречу, он не скажет «нет», а скажет: "Посмотрим, как у меня будет с графиком".

Не зря Петербург называют самой «вежливой столицей России» — согласно опросу ВЦИОМ, петербуржцы чаще упоминаются как «интеллигентные».

Улицы, дома, речь: где «поребрик», а где «бордюр»

Споры доходят до абсурда, когда обсуждаются названия предметов.

В Петербурге — «поребрик», в Москве — «бордюр».

В Петербурге — «парадная», в Москве — «подъезд».

"Там «шаверма», здесь — «шаурма»".

Лингвисты из ИРЯ РАН отмечают, что московская речь жестче и динамичнее, питерская — мягче и литературнее.

Погода: где дождь — привычка, а где — повод жаловаться

Приехав в Питер осенью, понимаешь, что плащ — не эстетика, а необходимость.

В Петербурге около 75% дней в году — пасмурные. Москвичи называют это «депрессией», питерцы — «атмосферой».

Деньги и повседневность: столица возможностей и столица настроения

Москва — про карьеру, деньги, ипотеку, новостройки, бизнес-завтраки и приложения по продуктивности. В Питере больше говорят про книги, выставки и атмосферу.

Жизнь в Москве дороже примерно на 15–20%, но и средние зарплаты выше почти на треть.

Отношение к людям: кто открытее?

Петербуржцы вежливее и более душевные, чем москвичи, но при этом более закрытые: просто так в душу не пустят.

В Москве — наоборот: могут не поздороваться в лифте, но выручат, если надо.

Москва и Петербург — как два брата, выросших в одной семье, но абсолютно разные.

В этом и сила дружбы: видеть друг в друге отражение страны — такой разной и цельной одновременно.