Бордюр vs Поребрик: почему москвичи бесят петербуржцев (и наоборот)

Москвич и петербуржец, многолетние друзья, постоянно спорят о том, в каком городе живется лучше, кто культурнее, кто грубее и кто кому на самом деле завидует.
Статья на канале "Вместе по Москве" — не только личный опыт, но и попытка сравнить два главных города России через призму живой дружбы.
Темп жизни: «Москва — это бег, Питер — это шаг»
Первое, на что жалуется петербуржец, приезжая в столицу, — это ритм. В Москве все спешат, даже на эскалаторе.
В Петербурге спокойно пьют кофе даже в час пик. Как говорит петербуржец:
“Мы не медленные. Мы просто живем, а не выживаем”.
И да, по данным НИУ ВШЭ, москвичи в среднем проводят в транспорте почти в два раза больше времени, чем петербуржцы. И стресс испытывают чаще.
Культура общения: прямолинейность против интеллигентности
Петербуржец считает, что москвичи говорят «в лоб», без реверансов.
В Петербурге часто говорят намеками, сдержанно.
“Например, если кто-то не хочет идти на встречу, он не скажет «нет», а скажет: "Посмотрим, как у меня будет с графиком".
Не зря Петербург называют самой «вежливой столицей России» — согласно опросу ВЦИОМ, петербуржцы чаще упоминаются как «интеллигентные».
Улицы, дома, речь: где «поребрик», а где «бордюр»
Споры доходят до абсурда, когда обсуждаются названия предметов.
В Петербурге — «поребрик», в Москве — «бордюр».
В Петербурге — «парадная», в Москве — «подъезд».
"Там «шаверма», здесь — «шаурма»".
Лингвисты из ИРЯ РАН отмечают, что московская речь жестче и динамичнее, питерская — мягче и литературнее.
Погода: где дождь — привычка, а где — повод жаловаться
Приехав в Питер осенью, понимаешь, что плащ — не эстетика, а необходимость.
В Петербурге около 75% дней в году — пасмурные. Москвичи называют это «депрессией», питерцы — «атмосферой».
Деньги и повседневность: столица возможностей и столица настроения
Москва — про карьеру, деньги, ипотеку, новостройки, бизнес-завтраки и приложения по продуктивности. В Питере больше говорят про книги, выставки и атмосферу.
Жизнь в Москве дороже примерно на 15–20%, но и средние зарплаты выше почти на треть.
Отношение к людям: кто открытее?
Петербуржцы вежливее и более душевные, чем москвичи, но при этом более закрытые: просто так в душу не пустят.
В Москве — наоборот: могут не поздороваться в лифте, но выручат, если надо.
Москва и Петербург — как два брата, выросших в одной семье, но абсолютно разные.
В этом и сила дружбы: видеть друг в друге отражение страны — такой разной и цельной одновременно.