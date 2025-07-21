Дрова в лифте, грязь и пожары: какую неприглядную правду скрывает Зимний дворец в Петербурге

Когда речь заходит о Зимнем дворце, величественном символе Российской Империи, перед глазами возникают картины роскошных интерьеров, золотых украшений и блеска мрамора.
Однако за этим великолепием скрывается неприглядная правда: обогреть этот монументальный дворец было практически невозможно.
Камины — для красоты, холод — для жизни
В XVIII веке в резиденции монархов установили 17 каминов, изготовленных из каррарского мрамора в Италии. Но они были скорее элементами декора, нежели эффективной системой отопления.
Зимний дворец, с его высокими потолками в парадных залах и огромными окнами, напоминал ледяной замок, в котором было сложно поддерживать комфортную температуру.
Как пишет "Теплодар - котлы и печи для отопления и бани", огромные залы с потолками более 7 метров делали тепло почти недосягаемым для тех, кто находился внизу.
Несмотря на то, что печи и камины топились дважды в день, температура в помещениях едва достигала 10 градусов.
Холодные балы и постельные грелки: дворцовый быт
В таких условиях отменялись балы и торжественные приемы — даже у знати дрожали губы от холода.
Участники мероприятий нередко укрывались в пологе кроватей, чтобы хоть как-то согреться, а постельные грелки стали неотъемлемой частью дворцового быта.
Грязь и новаторство: лифты для дров
Истопники, обслуживающие камины и печи, оставляли за собой следы грязи и пепла, разрушая образ утонченности и чистоты.
Чтобы решить эту проблему, было придумано новаторское решение — лифты для дров.
Специальные ящики с древесиной поднимались на второй и третий этажи, избавляя жильцов от необходимости лицезреть истопников и их грязную работу.
Пожар и революция: новые системы отопления
Казалось, что ни холод, ни грязь не могут помешать величию Зимнего дворца, пока однажды не случилось непоправимое.
В декабре 1837 года вспыхнул страшный пожар. После этой трагедии было принято решение кардинально изменить систему отопления.
Русский инженер Николай Аммосов предложил инновационную систему, которая должна была обеспечить тепло, безопасность и избавить дворец от постоянной угрозы пожаров.
Печи Аммосова стали революцией в дворцовой жизни. Они не только нагревали воздух, но и обеспечивали вентиляцию помещений.
Водовоздушное отопление и современные системы: путь к комфорту
В 1875 году на смену печам Аммосова пришла система водовоздушного отопления, разработанная ещё одним выдающимся инженером — Григорием Войницким.
Теперь нагретый воздух подавался в залы через железные трубы, а водяные системы стали частью интерьера.
С каждым новым императором в Зимний дворец привносили все более совершенные системы отопления. К 1917 году в дворце действовало несколько видов отопления.
Наводнения и восстановление: стойкость дворца
После наводнения 1924 года дворец снова пострадал, и его подвалы оказались затоплены, повредив отопительные системы. Но несмотря на все бедствия, дворец вновь и вновь восстанавливался, возвращая себе былую роскошь и тепло.