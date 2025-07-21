Дрова в лифте, грязь и пожары: какую неприглядную правду скрывает Зимний дворец в Петербурге

От Аммосова до Войницкого: как инженеры совершили революцию в отоплении.

Когда речь заходит о Зимнем дворце, величественном символе Российской Империи, перед глазами возникают картины роскошных интерьеров, золотых украшений и блеска мрамора.

Однако за этим великолепием скрывается неприглядная правда: обогреть этот монументальный дворец было практически невозможно.

Камины — для красоты, холод — для жизни

В XVIII веке в резиденции монархов установили 17 каминов, изготовленных из каррарского мрамора в Италии. Но они были скорее элементами декора, нежели эффективной системой отопления.

Зимний дворец, с его высокими потолками в парадных залах и огромными окнами, напоминал ледяной замок, в котором было сложно поддерживать комфортную температуру.

Как пишет "Теплодар - котлы и печи для отопления и бани", огромные залы с потолками более 7 метров делали тепло почти недосягаемым для тех, кто находился внизу.

Несмотря на то, что печи и камины топились дважды в день, температура в помещениях едва достигала 10 градусов.

Холодные балы и постельные грелки: дворцовый быт

В таких условиях отменялись балы и торжественные приемы — даже у знати дрожали губы от холода.

Участники мероприятий нередко укрывались в пологе кроватей, чтобы хоть как-то согреться, а постельные грелки стали неотъемлемой частью дворцового быта.

Грязь и новаторство: лифты для дров

Истопники, обслуживающие камины и печи, оставляли за собой следы грязи и пепла, разрушая образ утонченности и чистоты.

Чтобы решить эту проблему, было придумано новаторское решение — лифты для дров.

Специальные ящики с древесиной поднимались на второй и третий этажи, избавляя жильцов от необходимости лицезреть истопников и их грязную работу.

Пожар и революция: новые системы отопления

Казалось, что ни холод, ни грязь не могут помешать величию Зимнего дворца, пока однажды не случилось непоправимое.

В декабре 1837 года вспыхнул страшный пожар. После этой трагедии было принято решение кардинально изменить систему отопления.

Русский инженер Николай Аммосов предложил инновационную систему, которая должна была обеспечить тепло, безопасность и избавить дворец от постоянной угрозы пожаров.

Печи Аммосова стали революцией в дворцовой жизни. Они не только нагревали воздух, но и обеспечивали вентиляцию помещений.

Водовоздушное отопление и современные системы: путь к комфорту

В 1875 году на смену печам Аммосова пришла система водовоздушного отопления, разработанная ещё одним выдающимся инженером — Григорием Войницким.

Теперь нагретый воздух подавался в залы через железные трубы, а водяные системы стали частью интерьера.

С каждым новым императором в Зимний дворец привносили все более совершенные системы отопления. К 1917 году в дворце действовало несколько видов отопления.

Наводнения и восстановление: стойкость дворца

После наводнения 1924 года дворец снова пострадал, и его подвалы оказались затоплены, повредив отопительные системы. Но несмотря на все бедствия, дворец вновь и вновь восстанавливался, возвращая себе былую роскошь и тепло.