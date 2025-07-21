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Цифровизация по-российски: что делать пенсионерам без смартфонов и как не остаться без льгот

Опубликовано: 21 июля 2025 14:02
пенсионеры
Цифровизация по-российски: что делать пенсионерам без смартфонов и как не остаться без льгот
globallookpress/Shatokhina Natalia

Станут ли электронные удостоверения обязательными для российских пенсионеров?

С 1 октября 2025 года российские пенсионеры смогут оформлять электронные удостоверения.

Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

QR-код как ключ к льготам

«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — передает слова Котякова NEWS.ru.

Выбор за пенсионером? Минтруд настаивает на отказе от бумаги

Пенсионеры, по словам Котякова, сами вправе выбирать, каким именно вариантом удостоверения пользоваться — бумажным или электронным.

Однако он выразил необходимость в отказе от бумажной версии.

Индексация пенсий: новые правила в 2026 году

До этого Котяков рассказал, что в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий: 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — по темпу роста зарплат.

Как это будет работать: QR-код вместо удостоверения

Как пишет fond60.ru, после перехода не нужно будет носить с собой пластиковую карточку — достаточно показать QR-код в приложении, чтобы подтвердить статус пенсионера.

Это упростит работу с документами, пенсионные начисления, бонусы и льготы будут поступать автоматически, и нет риска потерять документ.

Минусы цифрового удостоверения: не для всех удобно

Пенсионер может не понять, как показывать документ, а не цветной мобильный телефон не подойдет для нововведения.

Что делать тем, у кого нет смартфона: бумажная справка и паспорт

Для них останется бумажная справка «о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Однако на ней нет фото, поэтому придется дополнительно носить паспорт.

Действительны ли старые удостоверения: пока да

Пенсионное удостоверение старого образца остается действительным.

Цифровизация пенсионной системы направлена на удобство, однако важно обеспечить плавный переход и поддержку для тех, кто не пользуется смартфонами.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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