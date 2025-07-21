Цифровизация по-российски: что делать пенсионерам без смартфонов и как не остаться без льгот

Новости по теме

Уволился — получил индексацию: как работающие пенсионеры могут увеличить свои выплаты и что нужно для этого сделать

Перейти

Индексация по новым правилам: почему пенсионерам выгодно не работать

Перейти

По инфляции или по потребностям: депутаты спорят, как лучше рассчитывать индексацию для российских пенсионеров

Перейти

QR-код соцпенсии: получит ли пенсионер универсальный ключ от всех дверей

Перейти

В апреле грядет новая индексация: кто из пенсионеров Петербурга получит прибавку к выплатам и на сколько

Перейти