Цифровизация по-российски: что делать пенсионерам без смартфонов и как не остаться без льгот

С 1 октября 2025 года российские пенсионеры смогут оформлять электронные удостоверения.
Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.
QR-код как ключ к льготам
«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — передает слова Котякова NEWS.ru.
Выбор за пенсионером? Минтруд настаивает на отказе от бумаги
Пенсионеры, по словам Котякова, сами вправе выбирать, каким именно вариантом удостоверения пользоваться — бумажным или электронным.
Однако он выразил необходимость в отказе от бумажной версии.
Индексация пенсий: новые правила в 2026 году
До этого Котяков рассказал, что в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий: 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — по темпу роста зарплат.
Как это будет работать: QR-код вместо удостоверения
Как пишет fond60.ru, после перехода не нужно будет носить с собой пластиковую карточку — достаточно показать QR-код в приложении, чтобы подтвердить статус пенсионера.
Это упростит работу с документами, пенсионные начисления, бонусы и льготы будут поступать автоматически, и нет риска потерять документ.
Минусы цифрового удостоверения: не для всех удобно
Пенсионер может не понять, как показывать документ, а не цветной мобильный телефон не подойдет для нововведения.
Что делать тем, у кого нет смартфона: бумажная справка и паспорт
Для них останется бумажная справка «о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Однако на ней нет фото, поэтому придется дополнительно носить паспорт.
Действительны ли старые удостоверения: пока да
Пенсионное удостоверение старого образца остается действительным.
Цифровизация пенсионной системы направлена на удобство, однако важно обеспечить плавный переход и поддержку для тех, кто не пользуется смартфонами.