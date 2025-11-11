В среднем каждые шесть дней — авария: петербургские автобусы попали в 49 ДТП за девять месяцев 2025 года

За первые девять месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием городских автобусов. Водители также допустили 1197 нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил Денис Усанов, возглавляющий государственное учреждение, отвечающее за организацию перевозок, в ходе заседания комиссии по транспорту в городском парламенте, передает 78.ru.
За этот же период пассажиры подали 31 тысячу жалоб на работу общественного транспорта. В прошлом году их число было значительно выше и составило 49 тысяч обращений.
Таким образом, количество жалоб уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.
В настоящее время на улицах города действует 466 различных автобусных маршрутов. По словам Дениса Усанова, доходы от продажи билетов уже достигли 114% от установленного плана за 2025 год. Это превышает ожидаемые показатели.
Ранее сообщалось об уголовном наказании начальника автоколонны, который был приговорен к пяти годам лишения свободы после трагического происшествия — падения автобуса в реку Мойку.