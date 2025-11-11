Городовой / Город / В среднем каждые шесть дней — авария: петербургские автобусы попали в 49 ДТП за девять месяцев 2025 года
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд Город
Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро? Город
Советский «золотой» рубль: почему пенсионеры СССР жили лучше, чем россияне сегодня Общество
Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу Город
«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

В среднем каждые шесть дней — авария: петербургские автобусы попали в 49 ДТП за девять месяцев 2025 года

Опубликовано: 11 ноября 2025 06:30
В среднем каждые шесть дней — авария: петербургские автобусы попали в 49 ДТП за девять месяцев 2025 года
В среднем каждые шесть дней — авария: петербургские автобусы попали в 49 ДТП за девять месяцев 2025 года
Городовой ру

Было зафиксировано почти 1200 нарушений в ходе проведённых мероприятий.

За первые девять месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием городских автобусов. Водители также допустили 1197 нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил Денис Усанов, возглавляющий государственное учреждение, отвечающее за организацию перевозок, в ходе заседания комиссии по транспорту в городском парламенте, передает 78.ru.

За этот же период пассажиры подали 31 тысячу жалоб на работу общественного транспорта. В прошлом году их число было значительно выше и составило 49 тысяч обращений.

Таким образом, количество жалоб уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время на улицах города действует 466 различных автобусных маршрутов. По словам Дениса Усанова, доходы от продажи билетов уже достигли 114% от установленного плана за 2025 год. Это превышает ожидаемые показатели.

Ранее сообщалось об уголовном наказании начальника автоколонны, который был приговорен к пяти годам лишения свободы после трагического происшествия — падения автобуса в реку Мойку.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью