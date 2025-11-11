Городовой / Город / Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Техсбой» как наживка: лже‑продавцы маркетплейсов за считанные минуты лишают покупателей денег Город
Зимняя депрессия и «холодные» люди: как финская жизнь может стать испытанием для «понаехавшего» Общество
Трагедия на вокзале: чем запомнилось 11 ноября в истории Петербурга Город
Вызовы «скорой» в Ленобласти уменьшились: облегчение у диспетчеров или тревожный звонок для пациентов? Город
«Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Опубликовано: 11 ноября 2025 07:00
Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг
Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг
Городовой ру

Компания представила обновлённое меню, в котором появилось несколько популярных позиций, включая «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер» и McFresh.

Крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в декабре 2024 года оформила в России права на семь своих товарных знаков, как на русском, так и на английском языках. Об этом свидетельствуют сведения, размещённые на официальном ресурсе по патентам, сообщает ТАСС.

Среди зарегистрированных наименований присутствуют такие блюда, как «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», а также сервис «МакДоставка» и десерт под названием McFlurry.

В ряде случаев к названиям продуктов добавлена характерная для этой международной сети буква «М». Все заявки на оформление этих товарных знаков подала американская компания «Макдоналдс Корпорейшн».

Срок действия зарегистрированных прав на эти наименования в России ограничен декабрём 2034 года.

Напомним, что весной 2022 года McDonald's прекратил работу в нашей стране. В марте 2025 года появилось сообщение о возможном возвращении компании на российский рынок. Официальных данных о возобновлении деятельности сети пока не предоставлено.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью