Без вывески, но с правами: «Макдоналдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Компания представила обновлённое меню, в котором появилось несколько популярных позиций, включая «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер» и McFresh.

Крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в декабре 2024 года оформила в России права на семь своих товарных знаков, как на русском, так и на английском языках. Об этом свидетельствуют сведения, размещённые на официальном ресурсе по патентам, сообщает ТАСС.

Среди зарегистрированных наименований присутствуют такие блюда, как «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», а также сервис «МакДоставка» и десерт под названием McFlurry.

В ряде случаев к названиям продуктов добавлена характерная для этой международной сети буква «М». Все заявки на оформление этих товарных знаков подала американская компания «Макдоналдс Корпорейшн».

Срок действия зарегистрированных прав на эти наименования в России ограничен декабрём 2034 года.

Напомним, что весной 2022 года McDonald's прекратил работу в нашей стране. В марте 2025 года появилось сообщение о возможном возвращении компании на российский рынок. Официальных данных о возобновлении деятельности сети пока не предоставлено.