Трагедия на вокзале: чем запомнилось 11 ноября в истории Петербурга

Все события от «вольных» идей до железных магистралей и подавленных восстаний.

Календарь — это не просто набор цифр, а летопись человеческих деяний, каждое из которых оставило свой неповторимый след.

11 ноября, хотя и может показаться обычным осенним днем, скрывает в себе множество значимых событий, которые в разные времена формировали историю России, влияя на ее развитие, культуру и даже повседневную жизнь.

1765: «Вольное» Общество

11 ноября 1765 года — дата, когда по инициативе самой Екатерины II было положено начало Императорскому вольному экономическому обществу. Его основной целью стало «поощрение в России земледелия и домостроительства».

Как следует из названия, общество ставило перед собой амбициозные задачи: объединить представителей дворянства и научных работников для развития сельского хозяйства и строительства.

Они активно занимались пропагандой нововведений в землепользовании и стремились повысить эффективность производства. Термин «вольное» подчеркивал его независимость от прямого правительственного контроля.

Вклад в эту сферу внес и Михаил Ломоносов, написавший труд «Мнение об учреждении государственной коллегии земского домостроительства».

Общество просуществовало до 1919 года, а затем было возрождено в 1982 году, продолжив свою миссию.

1816: Шаг к упорядоченному городу

11 ноября 1816 года — день, когда император Александр I утвердил «Постановление о тротуарах». Это распоряжение было призвано упорядочить облик Санкт-Петербурга, предписывая:

«по всем улицам, набережным и на площадях в Санкт-Петербурге должны со временем учреждены быть тротуары».

Было установлено, что они должны быть выполнены «из гранитных камней или плит» шириной в два аршина (чуть меньше полутора метров) по обеим сторонам магистралей, а по краям — единообразные столбики из гранита или чугуна.

Это стало важным шагом в развитии городской инфраструктуры.

1821: Федор Достоевский

11 ноября 1821 года — дата, ознаменовавшая рождение одного из величайших русских писателей, Федора Михайловича Достоевского.

Его жизнь и творчество были тесно связаны с Санкт-Петербургом, где он провел большую часть своей жизни (с перерывом на ссылку), словосочетание «Петербург Достоевского» стало крылатым, в то время как «Москва Достоевского» не получила такого распространения.

1837: Первая магистраль России

11 ноября 1837 года — знаменательный день, когда открылось движение по первой железной дороге в России, связавшей Санкт-Петербург и Царское Село.

Первый поезд, состоявший из восьми вагонов, вел австрийский инженер Франц Антон фон Герстнер, именно он и построил эту новаторскую для того времени дорогу. Почетным пассажиром стал император Николай I, а сама поездка заняла всего 35 минут.

В Царском Селе состав встретили восторженными овациями и криками «Ура!». В последующие дни все желающие могли совершить путешествие по новой магистрали.

2002: Авария электрички

11 ноября 2002 года — день, отмеченный трагическим событием. На Балтийском вокзале произошла крупная авария: неуправляемая электричка врезалась в бетонный тупик.

Стотонный состав взлетел на полтора метра, прорвался на территорию вокзала и проехал по перрону еще 60 метров, где находились пассажиры. В результате этого инцидента четыре человека погибли, а девять получили ранения.