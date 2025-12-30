Фейерверк и закон: как взыскать ущерб, если сгорел чей-то дом

Запуск фейерверков и петард — неотъемлемая часть праздничных гуляний, однако эта радость может обернуться серьезными неприятностями.

Когда несоблюдение правил безопасности приводит к несчастным случаям или порче имущества, наступает время юридической ответственности. Адвокат Татьяна Стоякина разъясняет правовые последствия подобных инцидентов.

Материальный ущерб и гражданский иск

Самое очевидное последствие неаккуратного обращения с пиротехникой — это материальный ущерб. Если в результате взрыва пострадала чужая собственность — квартира, дом или автомобиль — виновник должен понести ответственность.

“Если жильцы, пострадавшие, например, квартира или дома, потерпели какой-то ущерб материальный, они могут взыскать этот ущерб с виновника — то есть человека, который запустил фейерверк”, — поясняет Татьяна Стоякина порталу «Городовой».

Чтобы запустить процесс взыскания, необходимо предпринять конкретные шаги. Первым делом следует вызвать сотрудников МЧС. Их задача — установить точную причину повреждений.

“После проверки они выдадут соответствующее заключение, с которым можно идти в полицию или в суд”.

Этот документ становится ключевым доказательством в гражданском разбирательстве.

Серьезные травмы: переход в уголовную плоскость

Ситуация становится гораздо более серьезной, когда пиротехнический инцидент приводит к причинению вреда здоровью людей. В этом случае ответственность любителей фейерверков переходит из гражданско-правовой сферы в уголовную.

“Если же несоблюдение правил запуска привело к несчастному случаю, пострадал человек, например, или какой-то сгорел объект, то предусмотрена более серьезная ответственность, вплоть до уголовной”, — предупреждает адвокат.

Действия виновника могут быть квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение особо крупного ущерба может рассматриваться как “повреждение имущества по неосторожности”.

Но самое тяжелое развитие событий — это причинение тяжкого вреда здоровью или даже смерти.

В таких случаях, как отмечает юрист, “может быть возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда или смерти по неосторожности. Статья 118 Уголовного кодекса Российской Федерации”.

Поиск виновника — задача решаемая

Иногда, после инцидента, виновник пытается скрыться, полагая, что его не найдут. Однако современная городская среда редко оставляет шансы анонимным нарушителям.

“Известны, конечно, случаи, когда следователям не удавалось найти человека, который запустил фейерверк. Однако это происходит редко”, — утверждает Стоякина.

Найти ответственного, как правило, достаточно просто. Во многих случаях помогает видеофиксация:

“Как правило, достаточно легко найти человека. Сейчас на всех домах в большинстве есть камеры”.

Кроме того, решающую роль играют “свидетели, которые видели, как запускал человек фейерверк”. На основании свидетельских показаний правоохранительные органы успешно устанавливают личность нарушителя.