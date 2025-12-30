Изумрудный шедевр за 15 минут: закусочный торт, который покорит всех

На любом торжестве, будь то фуршет или званый ужин, первое, что исчезает со стола, часто является самым ярким и эффектным блюдом. Представленное кулинарное творение — закусочный торт — идеально соответствует этим критериям.

Он не только поражает красотой цветового сочетания, но и готовится в рекордно короткие сроки — всего за 15 минут. Это блюдо гарантирует “впечатление надолго”.

Зеленый бисквит: магия шпината и белков

Основа этого торта — изумрудные коржи, приготовление которых занимает считанные минуты. Ингредиенты для основы просты: шпинат (100 г), яйца (2 шт.), кукурузный крахмал (50 г) и соль (1/3 ч.л.).

Процесс начинается с создания яркой основы. Шпинат необходимо промыть и измельчить в блендере, добавив туда два куриных желтка. Получившаяся “кашица” затем смешивается с кукурузным крахмалом до полной однородности.

Кульминация этапа — работа с белками. В чашу миксера выливают оставшиеся два куриных белка и “добавляют щепотку соли и взбивают до образования пышной пены”.

Важно сохранить воздушность этой пены, поскольку она придает коржам необходимую пористость и легкость.

Эту белковую массу “аккуратно перекладываем в изумрудную шпинатную массу и недолго перемешиваем венчиком до однородности, стараясь сохранить пышность”.

Смесь равномерно распределяется на противне, застеленном пергаментной бумагой. Выпекание происходит быстро — “приблизительно на 10−12 минут при температуре 170 градусов”. Готовую основу незамедлительно убирают для остывания.

Нежный крем и эффектная сборка

Пока основа остывает, готовится кремовая прослойка. Для этого соединяют 200 г мягкого творожного сыра и 140 г греческого йогурта. Добавление одного натертого зубчика чеснока придает начинке пикантность.

Смесь тщательно перемешивается до получения “кремообразной массы”.

Сборка торта требует некоторой аккуратности для сохранения внешней презентабельности. Остывшую основу переворачивают, удаляя пергамент, и равномерно распределяют по всей поверхности крем.

Далее следует эффектный этап формовки. Основу с кремом разрезают пополам, складывая одну часть на другую, формируя двухслойный торт.

Затем его “подравнивают края и разрезают ещё раз пополам”, в результате чего получаются четыре порционных коржа.

Финальный штрих — декор.

“Украшаем петрушкой и кусочками красной рыбы”.

Красная рыба (100 г) добавляет не только изысканный вкус, но и контрастный цвет. При нарезании порционных кусочков рекомендуется “каждый раз вытирать нож, чтобы срез был аккуратным”, сохраняя многослойный и яркий вид закуски.

