2000 рублей за бой курантов: штрафы и нормы шума в Петербурге

Празднование Нового года традиционно сопровождается громкими застольями, музыкой и фейерверками. Однако этот радостный шум может легко обернуться административным разбирательством, если он нарушает права соседей на покой.
Адвокат Андрей Князев разъяснил порталу «Городовой» правовые аспекты применения закона о тишине в праздничную ночь и дает советы по сбору доказательств.
Правовой вакуум и региональные особенности
Первое, что необходимо осознавать — отсутствие единого федерального закона, который бы четко регулировал вопросы тишины на всей территории Российской Федерации.
Это обстоятельство, по словам адвоката, “порождает определённую правовую неопределённость для граждан”.
Региональные акты определяют как временные рамки тишины — часто ночные, но иногда и дневные часы для “тихого часа” — так и размер ответственности за их нарушение.
Праздник не отменяет закон
Несмотря на всеобщее ликование и атмосферу праздника, новогоднее торжество не дает автоматического освобождения от соблюдения установленных норм.
“Другими словами, громкие празднования в новогоднюю ночь, выходящие за рамки допустимого и нарушающие покой других граждан, могут повлечь за собой административную ответственность”.
В Москве, например, действует закон, запрещающий шум с 23:00 до 7:00. Нарушение этого режима грозит штрафом по статье 3.13 КоАП г. Москвы.
Размеры взысканий для граждан составляют от 1 000 до 2 000 рублей, тогда как для юридических лиц штраф может достигать 80 тысяч рублей.
Петербург: особые правила для выходных
Санкт-Петербург устанавливает свои, более мягкие временные рамки для выходных и праздничных дней. Правила прописаны в статье 8 Закона №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
В будни нельзя шуметь с 22:00 до 08:00. Однако в выходные и праздники, к которым относится и новогодняя ночь, тишина должна соблюдаться до 12:00.
За шум в неположенное время для физических лиц предусмотрены штрафы — от 500 до 5000 рублей, а для юридических лиц санкции могут достигать миллиона рублей.
Как доказать, что шумели не вы: сбор улик
В случае возникновения спора с соседями, ключевым моментом становится наличие убедительных доказательств. Самостоятельные замеры уровня шума, произведенные гражданами, не имеют юридической силы в суде.
Для получения официального заключения необходимо обращаться в Роспотребнадзор, санэпидстанцию или лицензированные частные фирмы.
Наиболее эффективными, хотя и требующими оформления, являются аудио- или видеозаписи. Адвокат подчеркивает:
“Однако для того, чтобы такая запись была принята судом в качестве доказательства, она должна соответствовать определённым требованиям: необходимо указать, кто, когда и при каких условиях произвёл запись”.
Значимыми могут быть и показания свидетелей, а также медицинские документы, если шум объективно оказал негативное воздействие на здоровье.
Таким образом, даже в самый шумный праздник года закон остается в силе, требуя от граждан взаимного уважения и соблюдения установленных норм тишины.
|Параметр
|Москва (Закон «О соблюдении покоя граждан и тишины»)
|Санкт-Петербург (ст. 8 Закона №273-70)
|Время запрета в будни
|23:00–07:00
|22:00–08:00
|Время запрета в выходные/праздники
|23:00–07:00 (едино)
|22:00–12:00
|Особенности
|Нет различий по дням; Новый год не освобождает
|В перенесённые рабочие дни — как в будни
|Штрафы: физлица
|1000–2000 руб.
|500–5000 руб.
|Штрафы: должностные лица
|4000–8000 руб.
|25 000–50 000 руб.
|Штрафы: юрлица
|40 000–80 000 руб.
|50 000–1 000 000 руб.