2000 рублей за бой курантов: штрафы и нормы шума в Петербурге

Празднование Нового года традиционно сопровождается громкими застольями, музыкой и фейерверками. Однако этот радостный шум может легко обернуться административным разбирательством, если он нарушает права соседей на покой.

Адвокат Андрей Князев разъяснил порталу «Городовой» правовые аспекты применения закона о тишине в праздничную ночь и дает советы по сбору доказательств.

Правовой вакуум и региональные особенности

Первое, что необходимо осознавать — отсутствие единого федерального закона, который бы четко регулировал вопросы тишины на всей территории Российской Федерации.

Андрей Князев Адвокат “Это означает, что каждый регион вправе самостоятельно устанавливать свои правила и нормы, касающиеся допустимого уровня шума и времени, в которое следует соблюдать тишину”.

Это обстоятельство, по словам адвоката, “порождает определённую правовую неопределённость для граждан”.

Региональные акты определяют как временные рамки тишины — часто ночные, но иногда и дневные часы для “тихого часа” — так и размер ответственности за их нарушение.

Праздник не отменяет закон

Несмотря на всеобщее ликование и атмосферу праздника, новогоднее торжество не дает автоматического освобождения от соблюдения установленных норм.

“Другими словами, громкие празднования в новогоднюю ночь, выходящие за рамки допустимого и нарушающие покой других граждан, могут повлечь за собой административную ответственность”.

В Москве, например, действует закон, запрещающий шум с 23:00 до 7:00. Нарушение этого режима грозит штрафом по статье 3.13 КоАП г. Москвы.

Размеры взысканий для граждан составляют от 1 000 до 2 000 рублей, тогда как для юридических лиц штраф может достигать 80 тысяч рублей.

Петербург: особые правила для выходных

Санкт-Петербург устанавливает свои, более мягкие временные рамки для выходных и праздничных дней. Правила прописаны в статье 8 Закона №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В будни нельзя шуметь с 22:00 до 08:00. Однако в выходные и праздники, к которым относится и новогодняя ночь, тишина должна соблюдаться до 12:00.

За шум в неположенное время для физических лиц предусмотрены штрафы — от 500 до 5000 рублей, а для юридических лиц санкции могут достигать миллиона рублей.

Как доказать, что шумели не вы: сбор улик

В случае возникновения спора с соседями, ключевым моментом становится наличие убедительных доказательств. Самостоятельные замеры уровня шума, произведенные гражданами, не имеют юридической силы в суде.

Для получения официального заключения необходимо обращаться в Роспотребнадзор, санэпидстанцию или лицензированные частные фирмы.

Наиболее эффективными, хотя и требующими оформления, являются аудио- или видеозаписи. Адвокат подчеркивает:

“Однако для того, чтобы такая запись была принята судом в качестве доказательства, она должна соответствовать определённым требованиям: необходимо указать, кто, когда и при каких условиях произвёл запись”.

Значимыми могут быть и показания свидетелей, а также медицинские документы, если шум объективно оказал негативное воздействие на здоровье.

Таким образом, даже в самый шумный праздник года закон остается в силе, требуя от граждан взаимного уважения и соблюдения установленных норм тишины.