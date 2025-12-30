Получил деньги — заблокировали карту: россияне жалуются на блокировки после поступлений на свои карты

Банки в России стали чаще блокировать банковские карты своих клиентов после осуществления переводов между счетами внутри одной организации, сообщают «Известия».
Аналитики и юристы указывают на то, что такие меры связаны с необходимостью более строгого контроля над денежными операциями для противодействия мошенничеству.
Финансовые учреждения прибегают к повышенному надзору, опасаясь возможных санкций от Центробанка и Росфинмониторинга, вплоть до лишения лицензии.
По словам представителей Центробанка, при возникновении подозрений в отношении конкретных переводов рекомендуется лишь приостановить транзакцию, а не полностью замораживать доступ к счету владельца карты.
В ближайшем будущем правила проверки могут измениться: с 2026 года планируется рассмотреть дополнительные признаки мошенничества, например, резкие выплаты на новые карты при сформировавшейся ранее привычке переводить средства только на собственные счета.
Чтобы не столкнуться с блокировкой карты, консультанты советуют не отходить от обычных сценариев совершения операций, указывать назначение платежа, пользоваться только проверенными электронными устройствами.
Также специалисты рекомендуют избегать просьб о переводе средств от незнакомцев и не совмещать личные финансы с деловыми. В случае нарушения типичного стиля финансового поведения возрастают риски временных блокировок.
Ранее стало известно, что в 2025 году Санкт-Петербург вошёл в десятку городов, где отмечалось наибольшее количество закрытий банковских учреждений.
Данная тенденция привела к ужесточению контрольных процедур при работе с денежными средствами клиентов в ряде банков.
