В Петербурге на Новый год правоохранителей окажется больше, чем Дедов Морозов

Опубликовано: 30 декабря 2025 18:45
 Проверено редакцией
Городовой ру

Сотрудники МВД будут задействованы для поддержания общественного порядка на улицах города.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге за охраной порядка будут следить около трёх тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Их основное внимание будет сосредоточено на местах, где традиционно собирается множество людей — это Дворцовая площадь, Манежная площадь и близлежащие улицы.

О данном усилении мер сообщает региональное управление МВД, пишет «Вечерний Петербург».

В ведомстве напомнили, как важно проявлять уважение и доброжелательность ко всем участникам праздничных событий. В заявлении отмечается:

«Петербуржцам советуют не забывать, что доброжелательность и уважение друг к другу — важные составляющие любых взаимоотношений между людьми»,

— подчеркнули представители полиции.

Сотрудники МВД также напомнили о последствиях появления в нетрезвом виде в общественных местах. Категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя, даже если это был всего один бокал шампанского.

Об ответственности за такие нарушения горожанам напомнили специально для их безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
