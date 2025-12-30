В Петербурге на Новый год правоохранителей окажется больше, чем Дедов Морозов

Новости по теме

Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее

Перейти

Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь

Перейти

В эту новогоднюю ночь Петербург ждет подарок с небес: северное сияние или фейерверк природы

Перейти

Подросток рвётся к друзьям на новогоднюю ночь: психолог объяснила, при каком условии сказать «да»

Перейти

Трамваи и троллейбусы Петербурга поменяют расписание: как не остаться на остановке в новогоднюю ночь

Перейти