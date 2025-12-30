В Петербурге на Новый год правоохранителей окажется больше, чем Дедов Морозов

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге за охраной порядка будут следить около трёх тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Их основное внимание будет сосредоточено на местах, где традиционно собирается множество людей — это Дворцовая площадь, Манежная площадь и близлежащие улицы.
О данном усилении мер сообщает региональное управление МВД, пишет «Вечерний Петербург».
В ведомстве напомнили, как важно проявлять уважение и доброжелательность ко всем участникам праздничных событий. В заявлении отмечается:
«Петербуржцам советуют не забывать, что доброжелательность и уважение друг к другу — важные составляющие любых взаимоотношений между людьми»,
— подчеркнули представители полиции.
Сотрудники МВД также напомнили о последствиях появления в нетрезвом виде в общественных местах. Категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя, даже если это был всего один бокал шампанского.
Об ответственности за такие нарушения горожанам напомнили специально для их безопасности.
