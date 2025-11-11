Городовой / Город / Вызовы «скорой» в Ленобласти уменьшились: облегчение у диспетчеров или тревожный звонок для пациентов?
Вызовы «скорой» в Ленобласти уменьшились: облегчение у диспетчеров или тревожный звонок для пациентов?

Опубликовано: 11 ноября 2025 07:30
За последнюю неделю зафиксирован рост числа выездов врачей на дорожно-транспортные происшествия на 4,8%.

На прошедшей неделе в Ленинградской области было зафиксировано 9368 вызовов скорой медицинской помощи. Этот показатель уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. Данные предоставила пресс-служба администрации области.

По информации представителей региона, число выездов медицинских бригад к участникам дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 4,8%. К пострадавшим с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалисты выезжали 2576 раз.

Среди этих обращений врачи оказывали помощь 113 пациентам с инфарктом – этот показатель снизился по сравнению с двумя неделями ранее.

Напомним, депутат петербургского Законодательного собрания Павел Крупник выступил с инициативой ввести меры ответственности за злоупотребление вызовами скорой у тех, кто обращается необоснованно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
