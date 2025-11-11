«Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге

Межрегиональное управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось в Арбитражный суд с просьбой привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности.
Причиной стал факт реализации стеклоомывающих жидкостей, которые не соответствуют требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.
Согласно результатам лабораторных исследований, продаваемая жидкость содержит количество метанола, превышающее допустимые нормы. Такой продукт запрещён к обороту на территории России. В качестве примеров указываются три марки стеклоомывающих жидкостей, реализованных предпринимателем.
В «GLEID UNLIMITED», которую производит компания «Комторг», специалисты обнаружили метиловый спирт в концентрации от 29,3% до 34,8%.
В составе жидкости «Зимний омыватель POLAR STREAM — 25° Сtuulilasin pesuneste» содержится 24,5% метанола.
В образцах «Стеклоомывающая жидкость ULTRA Arctic formula — 30° С» этот показатель достигает 36,1%.
Ранее сотрудники управления давали рекомендации гражданам по выбору безопасных стеклоомывающих жидкостей в преддверии похолодания. Они напомнили о важности внимания к составу таких товаров.
В ведомстве подчеркнули, что использование жидкостей с высоким содержанием метанола опасно для здоровья.