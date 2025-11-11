Городовой / Город / «Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд Город
Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро? Город
Советский «золотой» рубль: почему пенсионеры СССР жили лучше, чем россияне сегодня Общество
Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу Город
«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге

Опубликовано: 11 ноября 2025 07:00
«Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге
«Незамерзайка», от которой холодеет не стекло: Роспотребнадзор нашёл опасный товар в Петербурге
Городовой ру

Стеклоомывающая жидкость признана не соответствующей требованиям безопасности из-за превышения содержания метанола и отозвана с российского рынка.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось в Арбитражный суд с просьбой привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Причиной стал факт реализации стеклоомывающих жидкостей, которые не соответствуют требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.

Согласно результатам лабораторных исследований, продаваемая жидкость содержит количество метанола, превышающее допустимые нормы. Такой продукт запрещён к обороту на территории России. В качестве примеров указываются три марки стеклоомывающих жидкостей, реализованных предпринимателем.

В «GLEID UNLIMITED», которую производит компания «Комторг», специалисты обнаружили метиловый спирт в концентрации от 29,3% до 34,8%.

В составе жидкости «Зимний омыватель POLAR STREAM — 25° Сtuulilasin pesuneste» содержится 24,5% метанола.

В образцах «Стеклоомывающая жидкость ULTRA Arctic formula — 30° С» этот показатель достигает 36,1%.

Ранее сотрудники управления давали рекомендации гражданам по выбору безопасных стеклоомывающих жидкостей в преддверии похолодания. Они напомнили о важности внимания к составу таких товаров.

В ведомстве подчеркнули, что использование жидкостей с высоким содержанием метанола опасно для здоровья.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью