Двойной праздник: почему в России отмечают Старый Новый год

Старый Новый год дарит возможность еще раз отпраздновать начало года, загадать желания и повеселиться в кругу семьи и друзей.

Более ста лет назад Россия перешла на новый календарь, но мы до сих пор празднуем Новый год дважды — как по старому, так и по новому стилю.

Откуда взялась эта традиция, что такое Старый Новый год и как его правильно отмечать? Разберемся вместе.

Почему у нас два Новых года?

До 1918 года в России использовали юлианский календарь, который придумали еще в Древнем Риме, пишет Пятый канал.

Этот календарь оказался не совсем точным — за много сотен лет в нем накопились ошибки, из-за которых даты постепенно сдвигались от реального солнечного года.

В 1582 году по приказу Папы Римского был создан более точный григорианский календарь, на который переходили все европейские страны.

Россия же долго отказывалась от этой реформы. Только после революции 1918 года, по указу Ленина, страна официально перешла на григорианский календарь.

Церковь же, будучи православной, с этим не согласилась и продолжила отмечать праздники по старому стилю.

Так и получилось, что к обычному Новому году 1 января добавился Новый год по старому стилю — с разницей в 13 дней, то есть 14 января.

Что такое Старый Новый год?

Старый Новый год — это праздник, который наступает в ночь с 13 на 14 января. Он соответствует старому календарю, когда Новый год начинался именно в этот период, пишет Культура.рф.

Праздник неофициальный, но очень любимый многими. Это как возможность весело повторить новогодние гуляния, которых, возможно, не хватило в ночь 31 декабря.

Почему мы все еще отмечаем этот праздник?

Одна из главных — православие. Церковь продолжила использовать старый календарь для своих праздников, и многие люди привыкли к традициям, связанным с ним, пишет АиФ.

Рождество и Новый год традиционно тесно связаны друг с другом, и старый Новый год даже можно считать продолжением рождественского веселья.

Приметы Старого Нового года