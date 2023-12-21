Два часа — и готово: найден самый быстрый рецепт засолки горбуши

Нужно всего три продукта

Оказывается, на засолку красной рыбы вовсе не обязательно тратить дни и недели. Приготовить вкусную закуску можно всего за два часа. При этом горбуша или кета будут буквально таять во рту — филе получится невероятно нежным.

Нужно всего три продукта:

горбуша — 150 г,

соль — 1 ст. л.,

сахар — 0,5 ст. л.

Смешайте сахар с солью. Нарежьте лосось на небольшие кусочки, удалив кости. Кожу убирать не нужно.

Натрите рыбу специями с двух сторон. Положите куски друг на друга и оставьте на два часа при комнатной температуре. Будет образовываться рассол, который нужно периодически сливать.

По истечении этого времени нарежьте горбушу тонкими пластами. Подавайте к столу сразу же, делится рецептом портал «Повар».

Источник фото: Мелочи Жизни / YouTube