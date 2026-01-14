Два слова, которыми Чехов называл интим: прочел и понял, что сегодня подростки назвали бы автора «кринжовым»

Антон Павлович Чехов, известный своим тонким чувством слова, находил весьма оригинальные выражения даже для интимных тем.
В частной переписке, особенно в письмах к другу и издателю Алексею Суворину, он мог описывать подобные сцены с изрядной долей иронии.
Так, для обозначения близких отношений писатель использовал два необычных глагола: «тараканиться» и «употребляться».
Например, в послании от 18 мая 1891 года он писал: «Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване…».
Сегодня такая лексика звучала бы крайне странно, или как говорят подростки «кринжово», но для Чехова она была способом сохранить в переписке и непринуждённый тон, и определённую дистанцию, не прибегая к грубым или прямолинейным формулировкам.