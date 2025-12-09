Две недели — почти 700 доставок: роботы-курьеры тихо, но стремительно осваивают Петербург

В Приморском районе Санкт-Петербурга на протяжении двух недель роботы-курьеры выполнили 661 доставку.
Эксперимент начался 24 ноября, когда в нескольких точках были размещены небольшие самоуправляемые машины, сообщают «Ведомости».
Около 11% заказов на обслуживаемой территории выполнили эти роботы.
Число локаций, где работают автоматические курьеры, достигло пяти, а задействовано всего 14 устройств. С 9 декабря к списку точек добавится ещё одна, а по району начнут курсировать три новых мини-машины. Эти изменения расширят возможности автоматизированной доставки для жителей города.
Заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что средняя оценка работы роботов среди пользователей составляет 4,88 балла. В большинстве случаев петербуржцы отмечают задержки: на выполнение одной доставки уходит примерно 18,5 минуты.
Несмотря на высокий балл, основной просьбой остаётся ускорить процесс доставки.
Ранее стало известно, что в Петербурге были организованы и другие проекты, связанные с автоматизированной доставкой. В частности, уже начались испытания доставки товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов.