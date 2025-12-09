Городовой / Город / Две недели — почти 700 доставок: роботы-курьеры тихо, но стремительно осваивают Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мосты, набережные и ЗСД: маршруты в Петербурге, которых стоит избегать зимой Город
Горизонтальный лифт и живая легенда: два козыря Петербурга против столичного блеска Город
Ни одной машины — и космический тариф: в Петербурге объяснили цену стоянки на пустующей улице Город
Закат над Шарм-эль-Шейхом: почему гиды умоляют туристов не входить в воду Общество
В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми? Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Две недели — почти 700 доставок: роботы-курьеры тихо, но стремительно осваивают Петербург

Опубликовано: 9 декабря 2025 21:00
Две недели — почти 700 доставок: роботы-курьеры тихо, но стремительно осваивают Петербург
Две недели — почти 700 доставок: роботы-курьеры тихо, но стремительно осваивают Петербург
Городовой ру

В Санкт-Петербурге за последние две недели роботы-курьеры выполнили почти 700 доставок.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на протяжении двух недель роботы-курьеры выполнили 661 доставку.

Эксперимент начался 24 ноября, когда в нескольких точках были размещены небольшие самоуправляемые машины, сообщают «Ведомости».

Около 11% заказов на обслуживаемой территории выполнили эти роботы.

Число локаций, где работают автоматические курьеры, достигло пяти, а задействовано всего 14 устройств. С 9 декабря к списку точек добавится ещё одна, а по району начнут курсировать три новых мини-машины. Эти изменения расширят возможности автоматизированной доставки для жителей города.

Заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что средняя оценка работы роботов среди пользователей составляет 4,88 балла. В большинстве случаев петербуржцы отмечают задержки: на выполнение одной доставки уходит примерно 18,5 минуты.

Несмотря на высокий балл, основной просьбой остаётся ускорить процесс доставки.

Ранее стало известно, что в Петербурге были организованы и другие проекты, связанные с автоматизированной доставкой. В частности, уже начались испытания доставки товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью