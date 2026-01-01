Городовой / Общество / Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной Полезное
Закрытые города России: что это и как туда попасть Общество
Елка под запретом: где Новый год — не праздник, а рабочий день Общество
Конец СССР в одной квартире: как хиппи и художники создали главный очаг свободы в Петербурге Город
Модный приговор женщинам за 50: другие серьги в 2026-м не покупайте, состарят Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд

Опубликовано: 1 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
самые интересные вокзалы
Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд
globallookpress/Belkin Alexey

Вокзалы-музеи России: семь архитектурных жемчужин.

Некоторые железнодорожные станции России — настоящие архитектурные шедевры. Старинные залы, лепнина, витражи, колонны… Заходя внутрь, порой забываешь, что это вокзал, а не музей.

Рассказываем о семи таких местах, где история и искусство переплетаются с движением.

Казанский вокзал в Москве — архитектурный симбиоз

Башня напоминает Кремль Казани, а фасад сочетает русский модерн с восточными мотивами.

Александр Щусев — архитектор знаменитого мавзолея Ленина — вдохновлялся древней архитектурой Татарстана.

В зале огромные люстры и арочные окна создают дворцовую атмосферу.

Витебский вокзал в Петербурге — старейший вокзал России

Построенный в XIX веке, вокзал словно картина из другой эпохи. Мраморные лестницы, резные балконы, лепнина и витражи.

Здесь снимали десятки фильмов, а именно отсюда отправлялись поезда в Европу по маршруту «Санкт-Петербург — Париж».

Самарский вокзал — футуристический высотник

Самый высокий вокзал Европы (101 метр) смотрится как музей XXI века. Внутри — фонтаны, стеклянные лифты и выставочные зоны.

«Если бы строили музей транспорта будущего, он выглядел бы именно так», — отмечают архитекторы.

Владивостокский вокзал — старинный русский модерн

Конечная точка Транссиба впечатляет фасадом — кокошники, башенки, лепнина, а внутри — росписи, витражи и арки.

Это место словно экспозиция архитектуры начала века.

Ярославский вокзал в Москве — сказочный терем

Известен как стартовая станция Транссибирского экспресса, но про здание знают мало.

Это шедевр неорусского модерна с башенкой, шиферной крышей и мозаиками. Щусев — автор дизайна — создал архитектурный сказочный терем.

Екатеринбург-Пассажирский — дворец среди вокзалов

Вокзал похож на старинную усадьбу с симметрией фасада, стеклянными галереями, хрустальными люстрами и колоннами.

Он — памятник архитектуры федерального значения.

Нижегородский вокзал — музей истории дорог

После реставрации превратился в экспозицию с выставками, цифровыми табло в ретро-стиле и моделями паровозов.

Интерьер украшен дореволюционными мотивами: мрамором, деревом и стеклом.

Почему это важно

Вокзалы — не просто транспортные узлы. Это отражение эпох, вкусов и культур, где история встречается с движением. Здесь можно ждать поезд и одновременно наслаждаться искусством.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью