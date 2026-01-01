Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд

Некоторые железнодорожные станции России — настоящие архитектурные шедевры. Старинные залы, лепнина, витражи, колонны… Заходя внутрь, порой забываешь, что это вокзал, а не музей.
Рассказываем о семи таких местах, где история и искусство переплетаются с движением.
Казанский вокзал в Москве — архитектурный симбиоз
Башня напоминает Кремль Казани, а фасад сочетает русский модерн с восточными мотивами.
Александр Щусев — архитектор знаменитого мавзолея Ленина — вдохновлялся древней архитектурой Татарстана.
В зале огромные люстры и арочные окна создают дворцовую атмосферу.
Витебский вокзал в Петербурге — старейший вокзал России
Построенный в XIX веке, вокзал словно картина из другой эпохи. Мраморные лестницы, резные балконы, лепнина и витражи.
Здесь снимали десятки фильмов, а именно отсюда отправлялись поезда в Европу по маршруту «Санкт-Петербург — Париж».
Самарский вокзал — футуристический высотник
Самый высокий вокзал Европы (101 метр) смотрится как музей XXI века. Внутри — фонтаны, стеклянные лифты и выставочные зоны.
«Если бы строили музей транспорта будущего, он выглядел бы именно так», — отмечают архитекторы.
Владивостокский вокзал — старинный русский модерн
Конечная точка Транссиба впечатляет фасадом — кокошники, башенки, лепнина, а внутри — росписи, витражи и арки.
Это место словно экспозиция архитектуры начала века.
Ярославский вокзал в Москве — сказочный терем
Известен как стартовая станция Транссибирского экспресса, но про здание знают мало.
Это шедевр неорусского модерна с башенкой, шиферной крышей и мозаиками. Щусев — автор дизайна — создал архитектурный сказочный терем.
Екатеринбург-Пассажирский — дворец среди вокзалов
Вокзал похож на старинную усадьбу с симметрией фасада, стеклянными галереями, хрустальными люстрами и колоннами.
Он — памятник архитектуры федерального значения.
Нижегородский вокзал — музей истории дорог
После реставрации превратился в экспозицию с выставками, цифровыми табло в ретро-стиле и моделями паровозов.
Интерьер украшен дореволюционными мотивами: мрамором, деревом и стеклом.
Почему это важно
Вокзалы — не просто транспортные узлы. Это отражение эпох, вкусов и культур, где история встречается с движением. Здесь можно ждать поезд и одновременно наслаждаться искусством.