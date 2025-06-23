Дьявольская троица: кем были Азазелло, Фагот и Бегемот на самом деле

У этих персонажей есть прототипы.

Сложно отрицать притягательность, казалось бы, отрицательных персонажей романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Слугами князя тьмы являются Азазелло, Коровьев-Фагот и Бегемот, и интересно проанализировать их происхождение и роль в романе.

Они не просто демонические приспешники, а сложные, многогранные личности, выполняющие важную функцию в повествовании.

Азазелло: Демон-убийца и искуситель красоты

Азазелло — демон-убийца, прообраз которого автор, вероятно, приметил в Ветхом завете. Азазелло (Азазель) — падший ангел, подаривший людям украшения и оружие.

Более того, он совершил то, что в Библии считается блудом — показал женщине, как украсить, «улучшить» себя. Неслучайно именно он вручает Маргарите крем, который преображает героиню.

Характеристика героя наиболее полно отражается в описании его внешнего вида:

«маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию».

Внешность Азазелло сразу запоминается читателю. Каждый член свиты Воланда играет свою роль. Азазелло выполняет роль убийцы и посланника дьявола. Именно ему предназначается вся «грязная» работа, связанная с насилием и физическим воздействием.

Бегемот: Шут, обжора и юноша-паж

Пожалуй, один из самых харизматичных героев произведения — кот Бегемот. Его знаменитая фраза: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» перекочевала в лексикон современного читателя наравне с предложением даме выпить чистого спирта.

Прообраз Бегемота появляется в библейской Книге Иова, затем встречается в средневековых легендах. Имя кота взято из апокрифической ветхозаветной книги Еноха, где Бегемот — морское чудовище, а также бес, который «изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками».

Кстати, в «Фаусте» Гете пуделя Мефистофеля сравнивают с бегемотом:

«Я нечисть ввел себе под свод! / Раскрыла пасть, как бегемот».

Таким образом, Гете напоминает читателю, что бегемот — демон чревоугодия.

Как пишет «arts_tobe - просто об искусстве», булгаковский кот не отстает — с удовольствием трапезничает и ведет себя развязно.

Но не стоит забывать, что Бегемот выполняет, скорее, роль придворного шута. Перед балом Воланд кричит:

«Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный ганс!».

«Ганс» здесь — дурак на немецкий манер, сродни нашему Иванушке-дурачку. Во время последнего полета Бегемот превращается в юношу-пажа, раскрывая еще одну грань своей личности.

Коровьев-Фагот: Переводчик, регент и печальный рыцарь

«Маг, регент, чародей, переводчик или черт его знает кто на самом деле», — так представляется Коровьев-Фагот Маргарите.

Его роль — быть спутником Сатаны и проводником в мир потустороннего.

Действительно, однозначно неизвестно, кто именно послужил прототипом этого персонажа. Исследователи проводят параллель со статским советником Теляевым из повести А. Толстого «Упырь», который оказался рыцарем-вампиром.

В реальном мире Фагот является переводчиком таинственного иностранца. До этого Фагот, по его словам, был регентом и «запевалой». Кроме того, внешне он чем-то напоминает музыкальный инструмент: высокий и худой.

В конце романа он превращается в печального рыцаря без тени улыбки. На вопрос Маргариты о том, почему Коровьев так выглядит, Воланд отвечает, что причина наказания кроется в неудачной шутке героя:

«Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, <...> его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!».

Функция свиты Воланда: злые силы на службе справедливости

Свита Воланда олицетворяет злые силы, но играет в романе необычную роль. Она подсвечивает пороки грешников, скрывающихся под маской праведников, обнажает пороки общества и наказывает тех, кто этого заслуживает.

Свита выполняет своего рода роль судей, наказывающих за ложь, лицемерие и предательство. Именно поэтому персонажи вызывают у читателя скорее симпатию, чем отвращение.