Эксклюзив в петербургском метро: жетон к 225-летию Кировского завода
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Эксклюзив в петербургском метро: жетон к 225-летию Кировского завода

Опубликовано: 3 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жетоны можно будет приобрести на всех станциях.

В Санкт-Петербурге поступил в продажу новый жетон «225 лет Кировскому заводу». На данный момент его можно купить только в кассах станции метро «Кировский завод», об этом сообщил петербургский метрополитен.

В церемонии специального гашения участвовали глава метрополитена Евгений Козин и гендиректор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков.

Жетон пока реализуется поштучно, а продажа в упаковке (блистере) начнется позже на всех станциях подземки. Точная дата появления и цена в 700 рублей будут объявлены дополнительно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
