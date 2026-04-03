Эксклюзив в петербургском метро: жетон к 225-летию Кировского завода

В Санкт-Петербурге поступил в продажу новый жетон «225 лет Кировскому заводу». На данный момент его можно купить только в кассах станции метро «Кировский завод», об этом сообщил петербургский метрополитен.
В церемонии специального гашения участвовали глава метрополитена Евгений Козин и гендиректор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков.
Жетон пока реализуется поштучно, а продажа в упаковке (блистере) начнется позже на всех станциях подземки. Точная дата появления и цена в 700 рублей будут объявлены дополнительно.