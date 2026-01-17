Эксперт раскрыл простой способ избавиться от загадочного запаха новой одежды

Запах химии, часто присутствующий у только что приобретённых тканей и предметов гардероба, обычно связан с наличием летучих органических соединений. Подобные вещества образуются на этапе изготовления текстиля. О том, как устранить этот специфический запах без риска для здоровья, рассказал Андрей Дорохов, химик и преподаватель из РТУ МИРЭА.

По словам Дорохова, в формировании этого аромата участвуют различные компоненты: "Этот запах обусловлен сложной смесью веществ, включая остатки формальдегидных смол для придания несминаемости, растворителей от типографских красок при нанесении принта, смягчителей, а также побочных продуктов синтеза волокон". Характер и сила запаха напрямую зависят от используемого сырья и особенностей производственного процесса на конкретной фабрике. Поэтому одни изделия почти не пахнут, а у других запах выражен значительно сильнее.

Чтобы минимизировать проявление химического аромата, специалист советует начать с обычной стирки вещи. Лучше всего использовать максимально допустимую для изделия температуру воды и стиральный порошок с поверхностно-активными веществами – это способствует удалению большей части летучих соединений. Если вещь нельзя стирать в стиральной машине, рекомендуется замочить её в прохладной воде с добавлением пищевой соды (одна столовая ложка на литр).

Сода создаёт щелочную среду, способствующую нейтрализации некоторых кислых компонентов, обладающих неприятным запахом, – пояснил эксперт.

Если после стандартных процедур запах всё ещё не уходит, можно использовать дополнительные меры. Дорохов предлагает либо оставить изделие рядом с активированным углём на день или два, либо проветривать его на солнце и свежем воздухе. Воздействие ультрафиолета способствует разрушению вредных соединений, но при этом существует риск потери цвета ткани.

Отдельно эксперт обращает внимание на дешёвые изделия из полимерных материалов или искусственной кожи, от которых трудно избавиться от неприятного запаха. Подобное может сигнализировать о высоком содержании вредных пластификаторов. В этом случае он советует отказаться от дальнейшего использования вещи, поскольку длительное вдыхание таких веществ может негативно повлиять на здоровье.

