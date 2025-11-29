Эксперт раскрыл три самые необычные интерьерные тенденции — к третьей готовы не все

В современных интерьерах стали появляться нестандартные решения: массивные каменные стены в комнатах, обилие декоративной зелени, а также глубокие бордовые цвета. Согласно мнению Фёдора Васильева, возглавляющего компанию «ГЛАВСНАБ», всё больше людей тянутся к натуральным материалам. Он связывает эту тенденцию с тем, что у горожан возникает потребность в природных фактурах после долгого периода преобладания синтетики и гладких отделок.
Эксперт замечает:
«На мой взгляд, это закономерная реакция людей на перенасыщение городской среды гладкими, синтетическими материалами. После десятилетий господства гипсокартона, пластиковых панелей и идеально ровных, но безликих стен, возник мощный запрос на аутентичность и природную текстуру», — рассказал Васильев.
Использование скальной стены, по его словам, обеспечивает не только ощущение защищённости, но и долговечность.
«Качественно выполненная скальная стена переживёт практически любой другой вид отделки. Она не царапается, не выцветает, не боится случайных ударов, её невозможно испортить, задев локтем или двинув стулом. Это инвестиция в интерьер на десятилетия», — добавил эксперт.
Однако популярные решения нередко сопряжены с дополнительными затратами и сложностями при воплощении. Например, стоимость создания вертикальной «зелёной стены» доходит до 25 тысяч рублей за квадратный метр, а конструкция требует отдельного пространства. Присутствие стольких растений помогает создать уютный микроклимат, но уход за ними — дело достаточно хлопотное.
Владелец интерьера должен не только поливать, но и подкармливать зелёные насаждения, периодически пересаживать их, вовремя устранять вредителей. Биофильный подход действительно преображает жилую среду, но требует постоянного внимания. Ещё одной особенностью является учёт того, сколько свободного места смогут занять подобные композиции.
Популярность тёмных красок в оформлении комнат также заметно выросла. Васильев считает, что такие оттенки способны зрительно зонировать пространство, придавая интерьеру выразительность и интимность.
«Тёмный цвет создаёт невероятно глубокий, богатый образ, отлично подходит для зонирования, позволяя ‘утопить’ второстепенные зоны», — объясняет специалист.
Тем не менее, использование насыщенных оттенков предполагает продуманную систему освещения, поскольку они могут визуально уменьшать комнату. Все эти направления требуют как финансовых вложений, так и внимания к деталям исполнения. На сегодняшний день они формируют одну из главных тенденций в оформлении жилого пространства.