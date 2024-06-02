Экстремальный туризм в России: куда отправиться тем, кто любит отдыхать активно и с «огоньком»

Такой отпуск вы будете помнить всю жизнь.

Есть люди, для которых нет ничего скучнее и ужаснее тюленьего пляжного отдыха. Их душа жаждет приключений и экстрима. В России есть места, которые точно понравятся таким путешественникам. Запишите себе топ-10 направлений для активного времяпрепровождения.

Жемчужина Сибири озеро Байкал привлекает туристов не только прекрасным видом на водную гладь. Местные гиды предложат вам вертолетные экскурсии, рафтинг, дайвинг, гонки на внедорожниках, альпинизм, охоту и рыбалку.

В долине гейзеров на Камчатке вы сможете сполна насладиться экстремальными пейзажами. Это место является единственным полем гейзеров в Евразии и второй по величине концентрации гейзеров в мире. Их там более 90 штук, а еще вокруг полно горячих источников. Купаясь в них не забывайте смотреть по сторонам. Медведи там тоже водятся.

Источник фото: Legion-Media

Для любителей неизведанных мест турфирмы предлагают туры на Чукотку. Чтобы туда попасть, нужно иметь специальное разрешение на въезд. Вы точно будет довольны увиденными пейзажами, флорой и фауной. А еще плотно можно изучить и оленеводство, пообщавшись с местным населением.

В Якутии туристов восхитят гонки на оленьих упряжках и северное сияние, а на Алтае вас ждут невероятные виды гор, цветочных полей. Собрать своими руками там можно кедровые шишки, а еще увидеть высокогорные ледники и даже взобраться на них.

На Кавказе досуг понравится ярым альпинистам. Вы увидите перед собой огромное количество непокоренных вершин, а в Карелии вам предложат заняться экстремальным рафтингом, то есть спуском по бурлящей реке. Также вы отправитесь на охоту, рыбалку. Только смотрите, чтобы в лесу не съели вас. Комары в этих местах особенно злые и голодные.

Урал славится своими горными турами. Вы можете отправиться в пеших поход, который длится, например, неделю. Запах костра, палатки, горные реки и скалы — такое точно не оставит равнодушным любителей активного образа жизни.

Источник фото: Legion-Media

В Восточной Сибири есть огромная горная территория с хребтами под названием Саяны. Там есть бурлящие реки, невероятной красоты озера, водопады. Такое путешествие вы точно не забудете до конца своих дней. А если вас тянет в леса, то отправляйтесь в Приморье. Густая тайга в сочетании с морскими пейзажами точно останется в вашем сердце на долгие годы.

Источник фото: Legion-Media