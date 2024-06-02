Экстремальный туризм в России: куда отправиться тем, кто любит отдыхать активно и с «огоньком»

Есть люди, для которых нет ничего скучнее и ужаснее тюленьего пляжного отдыха. Их душа жаждет приключений и экстрима. В России есть места, которые точно понравятся таким путешественникам. Запишите себе топ-10 направлений для активного времяпрепровождения.
Жемчужина Сибири озеро Байкал привлекает туристов не только прекрасным видом на водную гладь. Местные гиды предложат вам вертолетные экскурсии, рафтинг, дайвинг, гонки на внедорожниках, альпинизм, охоту и рыбалку.
В долине гейзеров на Камчатке вы сможете сполна насладиться экстремальными пейзажами. Это место является единственным полем гейзеров в Евразии и второй по величине концентрации гейзеров в мире. Их там более 90 штук, а еще вокруг полно горячих источников. Купаясь в них не забывайте смотреть по сторонам. Медведи там тоже водятся.
Для любителей неизведанных мест турфирмы предлагают туры на Чукотку. Чтобы туда попасть, нужно иметь специальное разрешение на въезд. Вы точно будет довольны увиденными пейзажами, флорой и фауной. А еще плотно можно изучить и оленеводство, пообщавшись с местным населением.
В Якутии туристов восхитят гонки на оленьих упряжках и северное сияние, а на Алтае вас ждут невероятные виды гор, цветочных полей. Собрать своими руками там можно кедровые шишки, а еще увидеть высокогорные ледники и даже взобраться на них.
На Кавказе досуг понравится ярым альпинистам. Вы увидите перед собой огромное количество непокоренных вершин, а в Карелии вам предложат заняться экстремальным рафтингом, то есть спуском по бурлящей реке. Также вы отправитесь на охоту, рыбалку. Только смотрите, чтобы в лесу не съели вас. Комары в этих местах особенно злые и голодные.
Урал славится своими горными турами. Вы можете отправиться в пеших поход, который длится, например, неделю. Запах костра, палатки, горные реки и скалы — такое точно не оставит равнодушным любителей активного образа жизни.
В Восточной Сибири есть огромная горная территория с хребтами под названием Саяны. Там есть бурлящие реки, невероятной красоты озера, водопады. Такое путешествие вы точно не забудете до конца своих дней. А если вас тянет в леса, то отправляйтесь в Приморье. Густая тайга в сочетании с морскими пейзажами точно останется в вашем сердце на долгие годы.
Источник фото: Legion-Media