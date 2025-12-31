Елка, шары и разбитые чашки: как прошла новогодняя ночь семьи Булгаковых перед роковым годом

Новогодняя ночь — время надежд и ожиданий.
Для Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны встреча 1937 года была особенной. В кругу близких, с праздничными атрибутами, они загадывали пожелания, не подозревая, какие испытания принесет им этот роковой год.
Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары
Елена Сергеевна Булгакова, бережно хранившая воспоминания в своем дневнике, оставила яркие зарисовки новогодней ночи 1937 года.
“Новый год встречали дома. Пришел Женичка”, — писала она.
Атмосфера была наполнена праздничной суетой:
“Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками”.
Особое впечатление на нее произвело развлечение, связанное с разбиванием старых чашек:
“Ребята и М.А. с треском били чашки с надписью “1936-й год””.
«Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!»
Как пишет mos.ru, несмотря на праздничную атмосферу, в словах Елены Сергеевны ощущалось предчувствие.
“Звонили Леонтьевы, Арендты, Мелик, — а потом, в два часа, пришел Ермолинский — поздравить”, —перечисляла она гостей.
Завершалась запись теплыми, но тревожными пожеланиями:
“Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!”
«Горький вкус у меня от него»
К сожалению, эти надежды не оправдались.
Последний день 1937 года принес Елене Сергеевне совсем иные ощущения.
“Кончается 1937-й год. Горький вкус у меня от него”, — эта лаконичная запись в дневнике стала свидетельством тяжелых испытаний, выпавших на долю Булгаковых в этот непростой год.
1937 год остался в памяти как год страшных, массовых репрессий, полный кровавых событий и несправедливости.
Государственное насилие над гражданами не было чем-то новым, но именно в этот год оно достигло невиданных масштабов и стало особенно заметным.
Хотя подобные явления встречались и в других странах, например, в Германии, для тех, кто жил в СССР, в том числе для Булгакова. и его близких, происходившее вокруг имело первостепенное значение.
1937 год стал черной страницей, забравшей множество жизней, разрушившей судьбы и уничтожившей таланты, подобно “Черному Быку”, оставившему кровавые следы по всей стране.
Однако, писателю в отличие от других повезло больше. Его не арестовали и он остался жив.