Елка, шары и разбитые чашки: как прошла новогодняя ночь семьи Булгаковых перед роковым годом

Несбывшиеся надежды в канун тяжелого года.

Новогодняя ночь — время надежд и ожиданий.

Для Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны встреча 1937 года была особенной. В кругу близких, с праздничными атрибутами, они загадывали пожелания, не подозревая, какие испытания принесет им этот роковой год.

Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары

Елена Сергеевна Булгакова, бережно хранившая воспоминания в своем дневнике, оставила яркие зарисовки новогодней ночи 1937 года.

“Новый год встречали дома. Пришел Женичка”, — писала она.

Атмосфера была наполнена праздничной суетой:

“Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками”.

Особое впечатление на нее произвело развлечение, связанное с разбиванием старых чашек:

“Ребята и М.А. с треском били чашки с надписью “1936-й год””.

«Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!»

Как пишет mos.ru, несмотря на праздничную атмосферу, в словах Елены Сергеевны ощущалось предчувствие.

“Звонили Леонтьевы, Арендты, Мелик, — а потом, в два часа, пришел Ермолинский — поздравить”, —перечисляла она гостей.

Завершалась запись теплыми, но тревожными пожеланиями:

“Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!”

«Горький вкус у меня от него»

К сожалению, эти надежды не оправдались.

Последний день 1937 года принес Елене Сергеевне совсем иные ощущения.

“Кончается 1937-й год. Горький вкус у меня от него”, — эта лаконичная запись в дневнике стала свидетельством тяжелых испытаний, выпавших на долю Булгаковых в этот непростой год.

1937 год остался в памяти как год страшных, массовых репрессий, полный кровавых событий и несправедливости.

Государственное насилие над гражданами не было чем-то новым, но именно в этот год оно достигло невиданных масштабов и стало особенно заметным.

Хотя подобные явления встречались и в других странах, например, в Германии, для тех, кто жил в СССР, в том числе для Булгакова. и его близких, происходившее вокруг имело первостепенное значение.

1937 год стал черной страницей, забравшей множество жизней, разрушившей судьбы и уничтожившей таланты, подобно “Черному Быку”, оставившему кровавые следы по всей стране.

Однако, писателю в отличие от других повезло больше. Его не арестовали и он остался жив.