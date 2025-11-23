Городовой / Общество / Есть ли в Гаграх жизнь после сентября: что посмотреть в Абхазии зимой - короткий маршрут для самостоятельной поездки
Есть ли в Гаграх жизнь после сентября: что посмотреть в Абхазии зимой - короткий маршрут для самостоятельной поездки

Опубликовано: 23 ноября 2025 15:00
Абхазия зимняя
Есть ли в Гаграх жизнь после сентября: что посмотреть в Абхазии зимой - короткий маршрут для самостоятельной поездки
Фото: Городовой.ру

99% людей бывали только летом.

Зима в Абхазии — это тишина, пустые набережные, мандарины на деревьях и мягкий климат. Вот что действительно стоит увидеть.Озеро Рица и Юпшарский каньон

Зимой Рица особенно красива: изумрудная вода, заснеженные горы, тишина вместо летнего туристического гула. Дорога идёт через Юпшарский каньон — узкий «каменный коридор» с отвесными стенами. Утром здесь почти никого, можно спокойно останавливаться на смотровых.

Гегский водопад

Частично замерзает и выглядит как декорация к фантастическому фильму: ледяные каскады, сверкающие столбы льда. Подъезд — только на высокой машине, зимой ещё более актуально. Теплая одежда обязательна: здесь намного холоднее, чем у моря.

Новый Афон: пещера, монастырь и водопад

Зимой открыто не каждый день, но если повезёт попасть — впечатления мощные. Пещера огромная, температура около +14. После экскурсии поднимитесь к монастырю: белые стены на фоне зелёных гор выглядят особенно ярко зимой. Рядом — искусственный водопад и старая станция Псырцха.

Гагра

Парк, колоннада, крепость Абаата — всё это зимой пустынно и очень фотогенично. Атмосфера лёгкой «кавказской Ниццы» никуда не исчезает, только вместо жары — морской ветер и спокойствие.

Сухум

Тихая зимняя столица: пустая набережная, ботанический сад, старые кварталы. В хорошую погоду здесь +12…+15, можно гулять часами. Зимой особенно приятно просто ходить вдоль воды и смотреть на штормящее море.

Горячие источники Кындыг

Главное зимнее удовольствие: горячая серная вода, лечебные грязи, открытый воздух и вид на горы. Работают круглый год, даже в дождь. Температура воды около +40 — после моря и прогулок это лучший способ согреться.

Что знать перед поездкой зимой

  • Жильё стоит почти вдвое дешевле, но не везде есть отопление.
  • Перебои с электричеством случаются, лучше иметь пауэрбанк.
  • Погода скачет от +5 до +15, часто идут дожди.
  • Фрукты — самые вкусные: мандарины, хурма, лимоны.
  • В горы — только на зимней резине или с местными водителями.

Зимняя Абхазия — это не пляж и не экскурсионный поток, а тишина, природа и ощущение, что ты гуляешь по стране, где всё успокаивается до весны.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
