Прощальный аккорд зимы: снег накроет Петербург в финальный день январских праздников

В Петербурге в последний день праздников ожидается небольшой снегопад.

В последний праздничный день жителей Санкт-Петербурга ожидает преимущественно облачная и спокойная погода. Местами возможен небольшой снег, а температура воздуха сохранится в пределах от минус семи до минус девяти градусов.

Атмосферное давление постепенно повысится до стандартных 760 миллиметров ртутного столба.

На территории Ленинградской области прогнозируют морозы от минус шести до минус одиннадцати градусов. Ветер будет дуть с востока, его скорость составит от трёх до восьми метров в секунду.

Такие погодные условия обусловлены влиянием слабовыраженной фронтальной зоны, которая сохраняется над регионом.

В социальных сетях специалисты центра погоды «Фобос» объяснили, что в воскресенье, 11 января, сохранится облачная погода с периодическими осадками в виде небольшого снега.

Значительных изменений в погоде не прогнозируется. Прогноз не предвещает существенного ухудшения видимости и иных метеорологических сложностей.

Напомним, что накануне на Петербург обрушился циклон, однако его прохождение не вызвало перебоев в работе общественного транспорта города.

Жители смогли передвигаться по городу без затруднений. Сервисное сообщение о состоянии дорог и транспорта не содержало сведений о проблемах.

