Почему жабы — лучшие друзья огорода: правда от Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке опровергли стереотипы о вредных чертах жаб. Там отметили, что люди нередко приписывают этим созданиям жадность, злобу и зависть.
Однако в природе жаба играет полезную роль в экосистеме, регулируя популяцию вредных насекомых и уничтожая слизней — за ночь она способна съесть десятки мелких вредителей, включая тех, что портят сады и огороды.
Посетители зоопарка имеют возможность познакомиться с жабой агу и колорадской жабой среди его жителей.
