Почему жабы — лучшие друзья огорода: правда от Ленинградского зоопарка
Почему жабы — лучшие друзья огорода: правда от Ленинградского зоопарка

Опубликовано: 11 января 2026 12:54
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Galakhov

Эти животные играют важную роль в природе.

В Ленинградском зоопарке опровергли стереотипы о вредных чертах жаб. Там отметили, что люди нередко приписывают этим созданиям жадность, злобу и зависть.

Однако в природе жаба играет полезную роль в экосистеме, регулируя популяцию вредных насекомых и уничтожая слизней — за ночь она способна съесть десятки мелких вредителей, включая тех, что портят сады и огороды.

Посетители зоопарка имеют возможность познакомиться с жабой агу и колорадской жабой среди его жителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
