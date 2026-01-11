Городовой / Город / Почему баня с рюмкой может обернуться трагедией: врач раскрыла страшную правду
Почему баня с рюмкой может обернуться трагедией: врач раскрыла страшную правду

Опубликовано: 11 января 2026 13:22
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Обезвоживание, вызванное употреблением алкоголя, может способствовать повышению температуры тела.

Сочетание употребления спиртных напитков и посещения бани несет угрозу для жизни, предупредила психиатр-нарколог и психотерапевт Олеся Прищепа из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, сообщают «Известия».

Она объяснила, что воздействие высоких температур и недостатка кислорода усиливает потерю жидкости, приводит к учащенному сердцебиению и росту давления.

Это увеличивает степень опьянения и может вызвать более серьезные осложнения, такие как нарушения сердечного ритма, риск инфаркта и возникновения тромбов.

По словам Прищепы, прием алкоголя сам по себе способствует потере жидкости, что чревато перегревом организма.

Кроме того, после алкоголя возрастает желание есть, из-за чего человек чаще выбирает тяжёлую, жирную и солёную пищу.

Состояние опьянения снижает внимание и способность к концентрации, из-за чего повышается опасность получения травм и падений.

Особую осторожность, по словам врача, должны проявлять пожилые люди старше 65 лет, а также все, кто страдает хроническими болезнями, в частности проблемами с сердцем, суставами или заболеваниями мочевыделительной системы.

Для этих групп совместное воздействие жары и алкоголя наиболее опасно. Посещение парной в таком состоянии повышает риск осложнений, особенно на фоне хронических болезней.

«Следует соблюдать питьевой режим до, во время и после посещения бани, используя воду, чаи, употреблять в пищу легкоусвояемые продукты, фрукты, овощи. Подходите к отдыху осознанно», — отметила Прищепа.

Дополнительные рекомендации касаются сбалансированного питания и отказа от спиртных напитков перед посещением банных процедур.

Ранее отмечалось снижение интереса россиян к различным косметическим процедурам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
