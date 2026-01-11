«Оборзели они уже»: петербуржцы в ярости из-за нового тарифа ЗСД — вы не поверите, на сколько подскочила плата

С 17 января Западный Скоростной Диаметр (ЗСД), одна из самых современных и, безусловно, самая быстрая автомагистраль Санкт-Петербурга, вступает в новую ценовую эру.

Рост тарифов — неизбежная часть развития инфраструктуры, однако для жителей Северной столицы это событие стало поводом для бурного обсуждения и волны негодования.

Удар по кошельку: новые расценки на проезд и устройства

Подорожание коснется не только непосредственно проезда, но и оборудования, без которого движение по ЗСД становится значительно менее комфортным.

Владельцы транспондеров столкнутся с заметным увеличением расходов.

Устройство в версии «Стандарт» будет стоить 3500 рублей, а более функциональная версия «Плюс» — 3800 рублей. Более того, вырастет и плата за аренду самого устройства — до 300 рублей ежемесячно.

Реакция горожан на эти новости была незамедлительной и довольно резкой. Комментарии петербуржцев отражают общее недовольство:

«Самая дорогая платная дорога в России станет ещё дороже», — констатируют наблюдатели.

Другие выражают прямое возмущение:

«Оборзели они уже! И с чего вдруг ЗСД подорожает?».

Звучат и ироничные замечания, связывающие рост цен с общими тенденциями:

«Почему бы и ЗСД не подорожать?!) Так, без причины, за компанию)».

Инфляция или рост благосостояния?

Многие пользователи вспоминают историю ценообразования на транспондеры, подчёркивая, насколько быстро меняются расценки.

“Помню как транспондер был бесплатный, а потом 1000р и это было дороговато. Инфляция всего 6% говорили они. Ну да, ну да”, — пишут комментаторы, явно скептически относясь к официальным экономическим показателям.

“Это всё потому, что благополучие граждан России растёт. Много стали есть и много стали ездить”.

Однако большинство видит в этом лишь стремление к увеличению прибыли оператора.

“Везде тарифы на транспондер снижают, у нас - повышают”, — отмечается в одном из сообщений.

Цена комфорта и качество обслуживания

Повышение тарифов всегда ставит вопрос о качестве предоставляемых услуг. Некоторые водители готовы мириться с ценой за скорость и отсутствие пробок, но другие выражают категорическое нежелание платить больше за сомнительный сервис.

“Буду давится в пробке, но даже 30 руб ночью не отдам”, — заявляет один из участников дискуссии, выбирая старый маршрут.

Наиболее острые претензии касаются технической надежности самой системы ЗСД. Водители указывают на сбои в работе считывающих устройств, которые, по их мнению, не соответствуют новому уровню цен.

“Цены повышают, а что с качеством самой ЗСД? Последние дни активно активно пользовался и столкнулся с проблемой заезда/выезда, постоянно загораются красные кресты,” — жалуется пользователь.

Он добавляет, что даже при наличии свободной полосы с зеленой стрелкой, система может внезапно переключиться на красный сигнал, вызывая задержки.

“Ну повышаете вы цены, что нельзя наладить свою систему, чтобы она должным образом считывала транспондер?” — риторический вопрос ставится в конце претензии, связывая финансовые ожидания оператора с реальным качеством работы скоростной магистрали.

