Есть пересечения с Россией: в какие приметы верят в Италии

Многих россиян можно назвать суеверными. Даже те, кто якобы не верит в приметы, непременно посмотрят в зеркало, если что-то забудут дома, и присядут на дорожку. Это свойственно и жителям других стран. Например, в Италии народных поверий, сулящих неприятности, не меньше.

Не класть шляпу на кровать

Итальянцы никогда не положат головной убор на кровать. Дело в том, что раньше так делали только священники, которые посещали умирающего, чтобы исповедовать его. Так что подобное действие сулит болезни и несчастья тому, на чьем ложе окажется шляпа.

Источник фото: Legion-Media

Не пользоваться одним полотенцем

Это правило обусловлено отнюдь не заботой о гигиене. Считается, что если человек нарушит запрет, то обязательно поссорится с хозяином полотенца.

Не раскрывать зонт дома

В России, чтобы высушить зонт после дождя, его обычно раскрывают и оставляют в прихожей, чтобы не накапать в других комнатах. В Италии же так никогда не сделают, иначе навлекут на себя финансовые трудности. Аксессуар сразу кладут в специальную корзину. Вероятно, примета появилась из-за того, что бедняки латали раскрытыми зонтами крыши.

Источник фото: Legion-Media

Чокаться, глядя в глаза

У итальянцев принято смотреть в глаза во время чоканья. Последствием несоблюдения правила могут стать неудачи на работе или в личной жизни. Считается, что зародилась традиция еще в Средневековье. Скрещивая бокалы, правители смотрели друг другу в глаза, чтобы не пропустить момент, когда собеседник захочет добавить в чашу яд.

Хвататься за ширинку

Если вам доведется увидеть похоронную процессию в Италии, вы можете заметить, что некоторые мужчины хватаются за ширинку. Этот жест равносилен русскому «тьфу-тьфу-тьфу». Однако итальянским женщинам эта примета приходится не по вкусу. Активистки требуют законодательно запретить чересчур суеверным трогать себя за ширинку и ввести для нарушителей штраф в размере 200 евро.

Не вешать картины с птицами

Подобные произведения искусства могут оказаться потенциально опасными. Считается, что если картина упадет, в доме произойдет несчастье.

Источник фото: Legion-Media

Не встречать трех монашек

Если в России плохая примета — встретить одинокого попа, то в Италии — пересечься сразу с тремя или четырьмя монашками. Это может сулить неудачи и плохое настроение.

Не поднимать упавшие ножницы сразу

Дурным предзнаменованием считается и падение ножниц. Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, итальянцы наступают на инструмент, прежде чем поднять, пишет портал Behtiev. Похожее суеверие есть у россиян, только связано оно не с ножницами, а со столовыми приборами.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media