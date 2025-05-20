Пельмени на восточный лад: стоит ли пробовать неожиданные сочетания в русском блюде

Пельмени — это одно из любимых блюд в России, но порой хочется попробовать полуфабрикаты в необычном виде. Производители создают все больше вариаций для этого продукта, а покупатели пробуют и оставляют свои отзывы.

Так, недавно на полках магазинов появились пельмени с соусом Том Ям, а также есть китайские, где помимо мяса присутствуют овощи и имбирь. Такая смесь русских и восточных традиций явно не всем по вкусу, поэтому рассказываем о реальных отзывах покупателей.

Что это за пельмени с соусом Том Ям?

Что же из себя представляет такой продукт: в классические пельмени внесли немного азиатского колорита — соус Том Ям, который известен как основа знаменитого тайского супа с острым и кисло-пряным вкусом. Упаковка большая, а в составе несколько видом мяса: говядина, свинина, курица и индейка.

Упаковка яркая, с изображением из азиатской кухни, хотя автором отзыва отмечено, что картинка кажется немного странной, будто сделанной искусственным интеллектом.

Покупатель отметил, что лимонная цедра и пряности из соуса Том Ям ощущаются, но не слишком ярко, кислоты почти нет, поэтому пельмени кажутся немного пресными.

В итоге плюсы такого продукта в том, пельмени продаются в достаточно большой упаковке, но покупатель считает цену необычных пельменей завышенной. Однако можно поэкспериментировать и купить их по скидке: вместо 620 рублей — 240.

Китайские пельмени

Эти пельмени по своей форме больше похожи на вареники. По словам автора отзыва, продукт категории В, хотя по вкусу они кажутся лучше. В составе свинина и курица, а также овощи и даже корень имбиря.

«В готовом виде мне больше напомнили какие-то мини-чебуреки. Аромат у них очень аппетитный и в то же время до конца непонятный, сложно идентифицировать, чем конкретно пахнет. Пельмени понравились и мне, и мужу, здесь действительно интересное и необычное сочетание вкусов, вроде пельмени, а вроде и не нет», — отмечает покупатель.

Так что, если хочется попробовать что-то новое и необычное, то пельмени с восточными мотивами неплохой вариант.

Однако не стоит ждать взрыва вкуса, как это обычно бывает, когда мы заказываем суп Том Ям в кафе. В пельменях можно найти лишь легкую нотку восточной кухни.