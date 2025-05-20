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«Тэшки» пропали: почему в Петербурге нет маршрутных такси

20 мая 2025 17:31
Маршрутное такси
«Тэшки» пропали: почему в Петербурге нет маршрутных такси
Городовой ру

Сейчас на улицах Северной столицы редко можно увидеть марштрутные такси, их заменили лазурные автобусы.

Петербург отличается от других городов не только особенностями языка и архитектуры, в Северной столице уже не встретишь маршрутное такси, которые перевозят пассажиров на микроавтобусах.

Куда же пропали знаменитые «тэшки» — именно такое название дали петербуржцы этому виду транспорта.

Оказывается, что с середины 2022 года в Санкт-Петербурге началась масштабная транспортная реформа, которая и изменила привычную картину городского общественного транспорта — главным образом за счет отмены маршруток.

Эти небольшие автобусы, которые десятилетиями были неотъемлемой частью городской жизни, теперь ушли с улиц, уступив место муниципальным автобусам и троллейбусам, передает АиФ-Санкт-Петербург.

Почему убрали маршрутки?

Маршрутки в Петербурге давно имели репутацию неудобного и шумного транспорта: они трясли пассажиров, часто были переполнены, а их техническое состояние оставляло желать лучшего.

Впрочем, как и во всех городах. Кроме того, маршрутки работали по коммерческим схемам, что создавало сложности с контролем качества и тарифами.

В итоге власти решили провести реформу, чтобы повысить уровень комфорта, безопасности и прозрачности перевозок.

Что взамен?

Вместо маршруток город получил муниципальный транспорт. На линии вышли сотни новых автобусов, преимущественно на газомоторном топливе — теперь это визитная карточка Санкт-Петербурга. Лазурные автобусы стали частью городской жизни Петербурга, а те, кто не передвигается на автобусах, отправляются в подземку.

Как реагируют пассажиры?

Прошло уже несколько лет, и петербуржцы привыкли к тому, что в городе нет маршрутных такси, они работают по большей части за городом.

«Я уверен, что общественный транспорт Санкт-Петербурга развивается и становится все удобнее и дешевле. Сейчас маршруток в Питере практически нет», — написал один из подписчиков петербургской группы в ВК.

Так, транспортная реформа в Петербурге убрала с улиц «тэшки», которые успели попасть в речевой обиход жителей Северной столицы, но город перешел к более современному, экологичному и удобному общественному транспорту.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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