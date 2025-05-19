Скучаете по финскому качеству? Где в Петербурге в 2025-м можно купить бытовую химию из Суоми

Казалось бы «запрещенка», но ведь ввозят.

До недавнего времени для многих петербуржцев шопинг в Финляндии был не просто развлечением, а важной частью повседневной жизни.

За качественными продуктами и бытовой химией ездили в Лаппеенранту, Котку или просто закупались в питерских магазинах, специализирующихся на товарах из Финляндии. И хотя прямые поездки за покупками стали затруднены, спрос на бренды из Суоми в Петербурге никуда не исчез.

Мы спросили у Дмитрия Чумакова, генерального директора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, где сегодня можно найти любимую «финку». Вот что он рассказал «Городовому»:

«В Санкт-Петербурге в прошлом была устоявшаяся группа покупателей, которые предпочитали финские продукты питания и непродовольственные товары.

Часть из них регулярно ездили в соседнюю страну в Лаппенранту или в другие города за покупками на автобусах, поезде или автомобиле, другие совершали покупки в местных магазинах.

В последние годы предложение финских продуктов питания сократилось, но их все еще можно приобрести в ряде магазинов, как в онлайне, так и оффлайн. При этом часть магазинов предлагает товары из наличия, часть - на заказ».

В частности, Чумаков выделил несколько площадок, где представлен широкий выбор финских товаров:

Все эти компании базируются в Петербурге, ассортимент охватывает бытовую химию, продукты питания, товары для дома и ухода. Так что найти знакомую упаковку по-прежнему можно — просто теперь придется поискать и переплатить.