Скучаете по финскому качеству? Где в Петербурге в 2025-м можно купить бытовую химию из Суоми

До недавнего времени для многих петербуржцев шопинг в Финляндии был не просто развлечением, а важной частью повседневной жизни.
За качественными продуктами и бытовой химией ездили в Лаппеенранту, Котку или просто закупались в питерских магазинах, специализирующихся на товарах из Финляндии. И хотя прямые поездки за покупками стали затруднены, спрос на бренды из Суоми в Петербурге никуда не исчез.
Мы спросили у Дмитрия Чумакова, генерального директора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, где сегодня можно найти любимую «финку». Вот что он рассказал «Городовому»:
«В Санкт-Петербурге в прошлом была устоявшаяся группа покупателей, которые предпочитали финские продукты питания и непродовольственные товары.
Часть из них регулярно ездили в соседнюю страну в Лаппенранту или в другие города за покупками на автобусах, поезде или автомобиле, другие совершали покупки в местных магазинах.
В последние годы предложение финских продуктов питания сократилось, но их все еще можно приобрести в ряде магазинов, как в онлайне, так и оффлайн. При этом часть магазинов предлагает товары из наличия, часть - на заказ».
В частности, Чумаков выделил несколько площадок, где представлен широкий выбор финских товаров:
- https://finnish-shop.ru/cleaning
- https://finmagazin.ru/category/bytovaya-himiya/
- https://finikk2.ru/shop/bytovaya-khimiya/?ysclid=mamifhc58k270595730
- https://ogorod-foodmarket.ru/finskie-tovary/bytovaya-himiya-i-tovary-dlya-doma-finskie/
Все эти компании базируются в Петербурге, ассортимент охватывает бытовую химию, продукты питания, товары для дома и ухода. Так что найти знакомую упаковку по-прежнему можно — просто теперь придется поискать и переплатить.